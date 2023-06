Nordhessens Pilotprojekt für alle Züge wird zuerst in Hofgeismar umgesetzt

Von: Thomas Thiele

Premiere für Nordhessen: Beim Ortstermin überzeugten sich (von links) Bürgermeister Torben Busse, Michaela Andresen (Leiterin Bahnhofsmanagement Kassel), Staatssekretär Jens Deutschendorf (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen) und NVV-Geschäftsführer Steffen Müller vom Stand der Bauarbeiten. © Thomas Thiele

Am Bahnhof in Hofgeismar wird der erste barrierefreie Zugang zu allen Personenzughöhen gebaut.

Hofgeismar – In Sachen Barrierefreiheit kommt Hofgeismar jetzt eine Vorreiterrolle zu: Am Bahnhof entsteht seit Mitte März der erste Kombibahnsteig in Nordhessen. Kern des Projektes ist ein etwa 260 Meter langer Bahnsteig mit verschiedenen Einstiegshöhen. Dieser Kombibahnsteig ermöglicht den Fahrgästen künftig einen stufenfreien Ein- und Ausstieg in alle dort auf Gleis 1 und 2 am einzigen Bahnsteig verkehrenden Züge.

Bahnsteighöhen

Oberstes Ziel aller aktuellen Bahnhofsbaumaßnahmen in Deutschland ist, dass Zug und Bahnsteighöhen zusammenpassen müssen. Für die Regionalexpress-Züge RE11 (RRX) und den RE17 erhöhen die Bauteams deshalb den neuen nördlichen Abschnitt des Mittelbahnsteigs auf 76 Zentimeter über Schienenoberkante.

Das im südlichen Bereich gelegene Provisorium wird im Anschluss zurückgebaut, sodass hier der Bahnsteig wieder eine Höhe von 38 Zentimetern hat und Reisende die bis in die Kasseler City fahrenden Regiotrams der Linie RT1 stufenlos erreichen können, und das auch mit Rollstühlen, Kinderwagen und Fahrrädern. Intercitys, die in Hofgeismar nicht halten, haben weiterhin 55 Zentimeter Einstiegshöhe.

Den Höhenunterschied zwischen den beiden Bahnsteigbereichen überbrückt künftig ein 14 Meter langer Gehweg mit sechs Prozent Gefälle, wie Planer Alexander Roth, Leiter des Baumanagements Kassel und Gießen, beim Ortstermin am Dienstag erklärte. Für mehr Komfort stattet die DB außerdem den Bahnsteig zusätzlich mit modernen Sitzmöbeln, zwei Wetterschutzhäusern ergänzend zum bestehenden Bahnsteigdach und einem taktilen Wegeleitsystem für Blinde und Sehbehinderte aus.

Der Bahnsteigneubau soll Ende Juni abgeschlossen sein, die Gesamtmaßnahme im September in Betrieb gehen. Das 2,9 Millionen Euro-Projekt wird aus Bundes- und Landesmitteln sowie Geld vom Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) und der Stadt Hofgeismar finanziert.

Bald Geschichte: Der provisorisch höhergelegte Bahnsteig zum RE. © Thiele, Thomas

Kompliziert war die Planung, weil über die rund 170 Jahre alte Essebrücke eine neue Betonbrücke für den Bahnsteig gelegt wird, damit später unabhängig von der jetzigen Maßnahme die alte Brücke unter den Gleisen ersetzt werden kann. Das erfordert höheren technischen Aufwand.

Vorzeigeprojekt

Staatssekretär Jens Deutschendorf vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sagte, dass der Kombibahnsteig den Spagat ermögliche zwischen den unterschiedlichen Einstiegshöhen des hier haltenden Regionalexpress RRX und der RegioTram.

Die Fördermittel des Landes Hessen von 2,2 Millionen Euro seien die tragende Säule der Finanzierung. Das sei ein wichtiger Beitrag für mehr Inklusion in der Gesellschaft und könne, zusammen mit dem Deutschlandticket, noch mehr Menschen auf die umweltfreundliche Schiene bringen. Der Bahnhof Hofgeismar werde zum Vorzeigeprojekt in Nordhessen und sei für die Verkehrswende gerüstet. Michaela Andresen als Leiterin des Bahnhofsmanagements Kassel fügte an, dass man auch die Fußgängerunterführung noch optimieren werde.

NVV-Geschäftsführer Steffen Müller sagte, Hofgeismar sei beispielgebend für andere Bahnhöfe in Hessen, an denen ähnliche Schwierigkeiten vorhanden sind. Bürgermeister Torben Busse nannte diese Infrastrukturmaßnahme einen echten Gewinn für Hofgeismar. (Thomas Thiele)