Obermeiser/Westuffeln II klettert auf Platz zwei

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B, Altenhasungen/Oelshausen/Istha, kam zwar über ein 1:1 gegen Dörnberg III nicht hinaus, die Verfolger aber patzten. Weidelsburg II verlor in Zierenberg mit 1:3 und Ehlen brachte nur ein mageres 2:2 gegen Ersen II zustande. Kickers Wolfhagen war spielfrei. Neuer Tabellenzweiter ist Obermeiser/Westuffeln II nach dem 4:1 bei Holzhausen II.

Altenhasungen/Oelshausen/Istha - Dörnberg III 1:1 (0:1).Die Gastgeber waren über weite Strecken der Partie überlegen und hatten auch das größere Chancenplus. Der Spitzenreiter lag früh hinten. Tarik Schmidt schockte die SG in der siebten Minute mit dem 0:1. Drei Minuten nach Wiederbeginn erzielte Manuel Adams den Ausgleich, die Vorlage kam von Mario Plutz. Fortan drängten die Vereinigten auf das 2:1, scheiterten jedoch immer wieder am überragenden Gästekeeper Matthias Müller.

Holzhausen II - Obermeiser/Westuffeln II 1:4 (0:2).Der Aufsteiger aus Holzhausen zeigte eine enttäuschende Leistung, der Sieg der Vereinigten geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Tobias Schwanz (13.) erzielte die Führung für die SG-Reserve. Mit einem Freistoßhammer aus 25 Metern erhöhte Phil Erdmann auf 2:0 (27.). Nach der Pause erzielte Nils Kutschka das 0:3 (62.), drei Minuten später erhöhte Ergys Meti. Das Ehrentor für Holzhausen II erzielte Goan Hajmaho fünf Minuten vor Schluss.

Zierenberg II - Weidelsburg II 3:1 (2:0). Die Warmetaler gaben den Takt der Partie über weite Strecken vor. Das 2:0 zur Pause durch Stefan Rusche (10.) und dem Eigentor von Madarasi-Pap (43.) ging völlig in Ordnung. In der zweiten Halbzeit zunächst ein vergebener Foulelfmeter von Jannik Luca Scharf (63.) und zehn Minuten vor dem Schluss das 3:0 von Xhevdet Rizani. Ergebniskosmetik für den Tabellendritten betrieb Daniel Halupczok (82.).

Ehlen - Ersen II 2:2 (0:1).Enttäuschung im Lager des SV, der diesmal viele Wünsche offen ließ. Nach dem 0:1 von Christian Köster aus der 23. Minute passierte lange nichts. Fünf Minuten vor dem Ende der Ausgleich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Andreas Mittelbach. Die kalte Dusche folgte aber prompt, Fabio Heuser (88.) brachte Ersen II wieder in Führung. Zum Glück für die Blau/Weißen traf Mario Gomez Cortes (89.) noch zum 2:2-Endstand.

Reinhardshagen II - TSG Hofgeismar 0:2 (0:1). Eine vermeidbare Niederlage für die Weservereinigten, die nichts aus ihrer optischen Überlegenheit machten. Im ersten Durchgang vergaben Daniel Wenzel und Michael Merk die dicksten Chancen. Gnadenlos effizient indes die Ex-Kreisstädter. Erster Konter und es stand 0:1 (29.) durch einen platzierten Schuss von Isaret Schüler. Nach 61 Minuten lösten sich die Gäste erneut clever hinten raus, spielten schnell in die Spitze, wo Jens Brand zum 0:2 (61.) vollstreckte.

Balhorn II - Hümme 2:1 (0:1).Mit einem verwandelten Foulelfmeter sorgte Tizian Nebe in der 43. Minute für die Führung des TSV. das 0:1 konnte die Büscher-Elf aber nicht in die Pause retten. Manuel Wenning glich fast mit dem Halbzeitpfiff (45.) aus. Nach dem Seitenwechsel machte die SV-Reserve mehr für das Spiel und belohnte sich mit einem Freistoßtreffer von Ibrahim Orhan. Hümme machte nur noch in den letzten zehn Minuten Druck, das war zu wenig.

TSG im Bergstadion

Am Mittwoch (19 Uhr) kann die zuletzt siegreiche TSG Hofgeismar in der Tabelle einen Satz vom siebten auf den dritten Rang machen. Dazu benötigt sie einen Erfolg auf dem Kunstrasenplatz in Dörnberg bei der FSV-Dritten. Die möchte allerdings im Bergstadion nach dem 1:1 in Altenhasungen einen weiteren Favoriten ärgern. (zyh)