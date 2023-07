Prall gefüllt wie lange nicht: Neues Programm des Kulturforums Hofgeismar

Von: Sascha Hoffmann

Teilen

Bringen der Region bis zum Jahresende eine volle Ladung Kultur: Christel Frank und Michael Störmer. © Sascha Hoffmann

Das Kulturforum Hofgeismar stellt sein neues Programm vor. Von Kabarett bis Jazz,Chor, Tanz und Theater ist wieder viel für Kulturfans dabei.

Hofgeismar – Christel Frank und Michael Störmer strahlen mit der Sommersonne um die Wette. Die beiden Vorsitzenden des Kulturforums Hofgeismar haben allen Grund dazu, ist ihr Programm nach langer Pandemie-Durststrecke doch prallgefüllt wie lange nicht. „Die Angst vor Corona scheint überwunden zu sein, unsere Publikumszahlen steigern sich von Mal zu Mal“, freut sich Frank und stellt fest: „Das Bedürfnis, den Alltag beiseitezuschieben und sich dem kulturellen Sinnengenuss hinzugeben, ist deutlich spürbar.“

Satte 60 Seiten vollgepackt mit Kabarett und Chor, Theater und Tanz, Jazz und Literatur, Barock und Moderne umfasst das gerade erschienene Programmheft. „Wir veröffentlichen darin auch die Veranstaltungen unserer Mitglieder von der Stadtkirche Hofgeismar über das Generationenhaus Bahnhof Hümme bis hin zum Kultursommer Nordhessen, so kommt es zu dem Umfang“, so die Kulturmacherin, der es ein wichtiges Anliegen ist, entsprechend dem Motto „Kultur für Alle“ unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. „Das gelingt uns mit einem sehr breit gefächerten Angebot auch ganz gut“, sagt sie und erinnert an vergangene Schmankerl wie Hannes Wader, die Egerländer Blasmusik oder auch die Theateraufführung der 2400 Jahre alten utopischen Komödie „Lysistrata“.

Treten beim Herbstfestival auf dem Marktplatz auf: Die Band Northern Light. © Martin Huch/nh

Auch zwei kleine Festivals mit regionalen Kleinkunstdarbietungen und Rockmusik seien mittlerweile fester Bestandteil des Jahresplans, bewährt hätte sich zudem das Konzept, das Publikum an unterschiedlichen Aufführungsorte - Café Gesundbrunnen, Brunnenkirche, Stadthalle, ASS (Schule) und Marktplatz – abzuholen.

Neues Programm des Kulturforums Hofgeismar: Die persönlichen Höhepunkte der Vorsitzenden

So soll es auch in der neuen Saison weitergehen, für die sich die Kulturschaffenden der Region gemeinsam mächtig ins Zeug gelegt haben. Entstanden ist ein Programm, das sich laut Frank sehen lassen kann. Ihre persönlichen Highlights: das Landkabarett mit Udo Reineke am 2. September im Café Gesundbrunnen, Händels „Der Messias“ am 4. November unter der Leitung von Dirk Wischerhoff in der Altstäder Kirche sowie in der Vorweihnachtszeit am 2. Dezember das Adventsprogramm mit der A-Capella-Formation „Die Stimmbänd“, ebenfalls im Café Gesundbrunnen.

Doch auch schon vorher gibt es Kultur pur, so etwa beim Konzert für die Lachmuskeln mit Liederjan (7. Oktober, Brunnenkirche), einer Lesung für Ohren und Beine unter dem Titel „Fußball Acadamy“ mit Autorin Irene Margil (13. Oktober, Gewölbekeller der Stadtbücherei) oder dem beliebten Herbstfestival auf dem Marktplatz (14. und 15. Oktober). Das taugt nicht nur zum Klönen und Weinchen trinken, sondern garantiert auch jede Menge Musik. Mit dabei: die Coverband Rockingham, die Folkformation „Northern Light“ und viele mehr. Bleibt zu hoffen, dass Christel Frank und Michael Störmer auch dann wieder bei bestem Wetter mit der Sonne und vielen Besuchern um die Wette strahlen können.

Info: Kartenvorverkauf, detaillierte Informationen sowie eine immer aktuelle Veranstaltungsübersicht mit der Möglichkeit, Termine direkt in digitale Kalender von beispielsweise Mobiltelefonen zu übertragen, gibt es unter kulturforum-hofgeismar.de