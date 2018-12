Preiserhöhung beim NVV: Zeitkarten werden teurer

Ab 2019 werden die Preise beim NVV erhöht. Es gibt aber auch Ausnahmen. Wer weiter weg möchte, wird in Zukunft sparen. Die Details im Überblick.

Ab dem 1. Januar 2019 steigen die Fahrpreise für Multitickets und Zeitkarten beim NVV um durchschnittlich 1,5 Prozent. Das kommt nicht überraschend. Bereits im August hatte der Aufsichtsrat zum vierten Mal hintereinander eine moderate Erhöhung aller Ticketpreise beschlossen, um weiterhin die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs in Nordhessen durch Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrkarten auf einem konstanten Niveau zu halten.

Ausgenommen von der Erhöhung sind alle Einzelfahrkarten in allen Preisstufen und die MultiTickets für die Stadt Kassel, die auf dem Niveau von 2018 konstant bleiben. Damit bleibe die Veränderung deutlich unter dem allgemeinen Preisanstieg, der derzeit bei 2,2 Prozent liegt, betonte NVV-Pressesprecherin Sabine Herms. Ziel der Tarifanpassung sei es auch, die Belastung für die Kunden so gering wie möglich zu halten, obwohl die Verkehrsleistungen für den NVV teurer werden. Darüber hinaus soll vermieden werden, dass Fahrgäste abwandern und den Individualverkehr nutzen.

Tarife werden reduziert

Die Geschäftsführung kündigte außerdem an, dass der NVV in den nächsten Jahren sein gesamtes Fahrpreistableau auf den Prüfstand stellen und grundlegend reformieren werde. Herms: „Es soll nach mehr als 20 Jahren an die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen angepasst werden.“ Um mehr Fahrgäste für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen, setzt der NVV ebenfalls zum Jahresbeginn eine Reduzierung der Tarife für weiter entfernte Ziele an der Diemel und Weser um. Hier lassen die Fahrgastzahlen seit Langem zu Wünschen übrig. Ab 1. Januar kostet eine Einzelfahrt von Bad Karlshafen nach Kassel vier Euro weniger als bisher und mit 7,10 Euro genauso viel wie die Fahrt von Hofgeismar nach Kassel. Nach drei Jahren wird entschieden, ob das Modell etwas gebracht hat oder nicht.

Fahrgäste trifft nur Teil der Kostensteigerung

Durch die Fahrpreiserhöhung soll erreicht werden, dass der ÖPNV etwa zu einem Drittel aus Fahrgeldeinnahmen und zu zwei Dritteln aus öffentlichen Geldern finanziert wird. Da der öffentliche Nahverkehr bei weitem nicht kostendeckend ist - in Nordhessen beträgt der entsprechende Kostendeckungsgrad durch die Fahrgeldeinnahmen 34 Prozent - besteht die Finanzierung zum einen aus Fahrgeldeinnahmen und zum anderen aus Steuern, die über das Land Hessen an den NVV fließen.

Dieses Verhältnis von Kosten zu Einnahmen im NVV zeigt vor allem, dass die Tarifanpassung nie zur vollständigen Kostendeckung herangezogen wurde, sondern sie dient dazu, das Verhältnis zwischen Steuer- und Fahrgeldfinanzierung ausgewogen zu halten, erklärte NVV-Sprecherin Sabine Herms. Die Fahrgäste sollten nicht unverhältnismäßig belastet werden.