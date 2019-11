Provisorisch in die Bücherei: Tourist-Info ist wegen Haus-Sanierung umgezogen

Von 50 auf 20 Quadratmeter

Haben sich schon eingerichtet: die Tourist-Info-Mitarbeiterinnen Christina Wismach und Gabi Plinke, zusammen mit Hofgeismars Bürgermeister Markus Mannsbarth.

Wer die Tourist-Information in Hofgeismar aufsuchen will, muss sich neu orientieren. Die befindet sich nun in der Stadtbücherei und ist dort durch den Nebeneingang zu erreichen.