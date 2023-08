Regenwetter im Kreis Kassel: Wald und Feld profitieren – Im Freibad ist eher wenig los

Von: Daria Neu, Gerd Henke

Die Niederschläge der vergangenen Wochen haben auch der Holzape im Reinhardswald gut getan. Anders als in den vergangenen Sommern ist das Bachbett gut gefüllt. © Gerd Henke

Das Regenwetter im Kreis Kassel hält schon seit vielen Tagen an. Für die Natur ist es größtenteils ein Segen. Ferienunternehmungen hingegen gestalten sich derzeit eher schwierig.

Kreis Kassel – Es schüttet wie aus Eimern – und das schon seit Tagen. Pünktlich zum Sommerferienstart ist es auch im Kreis Kassel kühl und nass geworden. Für den Waldboden und teilweise auch für die Landwirtschaft ist der ergiebige Regen absolut notwendig.

Die Freibadbetreiber hoffen indes, dass der Sommer bald wieder an Fahrt aufnimmt. Alle sind sich jedoch einig: Ungewöhnlich sind die aktuellen Wetterkapriolen nicht. „Das ist ein ganz normaler deutscher Sommer“, sagt zum Beispiel Kreislandwirt Jörg Kramm.

Der Wald

Im vergangenen Sommer war die Holzape im Reinhardswald an vielen Stellen nur noch ein dünnes Rinnsal. Doch in diesen Tagen ist das Bachbett wieder gut gefüllt und die Vegetation an den Ufern steht in kräftigem dunklen Grün.

„Der Regen ist super“, sagt Klemens Kahle, „wir Förster freuen uns über die Niederschläge in diesem Sommer.“ Es sei vor allem die Art und Weise, wie der Regen in den vergangenen Wochen gefallen ist, die dem Wald guttut. Nicht in Sturzbächen, sodass der Boden ihn nicht aufnehmen könne, sondern meistens sachte und mit Pausen zwischen den Schauern.

So könne das Wasser gut zu den Wurzeln vordringen. Wenn er auf die Weserhänge des Reinhardswaldes blickt, dann hat der Sprecher des Forstamtes Reinhardshagen den Eindruck, dass der Wald einen frischeren Eindruck macht, als in den vergangenen Dürresommern.

Doch Entwarnung für den Gesamtzustand des Waldes will Kahle nicht geben. „Wir sehen noch immer viele schüttere Kronen und manche abgestorbenen Bäume“, sagt Kahle. Weil der Mai und der Juni sehr trocken waren, sind auch die Neuanpflanzungen nicht überall angegangen. Besonders bei der Douglasie gebe es Ausfälle bei den Setzlingen.

Da kamen die Niederschläge im Juli zu spät. Stark gewachsen sind indes Gräser, Farne und Büsche. Deshalb müsse an mehreren Stellen noch mal gemäht werden, um junge Bäume und die Naturverjüngung freizuhalten und ans Licht zu lassen. „Aber das ist uns lieber, als wenn durch eine weitere Dürre noch größerer Schaden angerichtet wird“, sagt der Förster.

Schwimmen bei Wind und Wetter: Marlen Gerhard lässt sich von schlechten Wetter nicht abschrecken. Mit ihren Bekannten Erika Mathias, Harald Hartjes und Ursel Eckl (von links) zieht sie jeden Morgen im Waldschwimmbad in Fuldatal-Ihringshausen ihre Bahnen. © Temme, Tanja

Die Landwirtschaft

Kreislandwirt Jörg Kramm aus Grebenstein ist ebenfalls froh über die aktuelle Wetterlage. Allerdings betont er: „Der Regen hat zwei Seiten.“ Auf der einen Seite profitieren Mais und Zuckerrüben derzeit enorm vom Niederschlag. Allein im Juli habe es 66 Millimeter auf den Quadratmeter geregnet. „Die zwei Pflanzen stehen zurzeit wirklich richtig gut.“ Auch für die Zwischenfrüchte, die nun keimen sollen, sei das Wetter super. „Alles, was jetzt Wasser braucht, bekommt Wasser.“

Die Ernte hingegen werde durch das Wetter erschwert. Vor allem das Getreide brauche Sonne, bevor es geerntet wird. Aber wie sieht die ideale Wetterlage für die Landwirtschaft eigentlich aus? „Im November zum Beispiel dürfte es aus Sicht der Bauern gerne durchregnen.“ So uneingeschränkt gelte das für den Sommer nicht. Dennoch ist sich Kramm sicher, dass Kühle und Nässe auch im Sommer völlig normal seien.

Die Freibäder

Von vollen Schwimmbecken in den Freibädern kann im Moment nicht die Rede sein. „Mit Beginn der Sommerferien kam das schlechte Wetter“, sagt Schwimmmeister Oliver Schmidt vom Waldschwimmbad in Fuldatal. Zum Glück sei es im Juni heiß gewesen, sodass das Bad viele Einnahmen generieren konnte.

Jetzt allerdings müsse dringend der Sommer wiederkommen. Dass es in den nächsten Tagen allmählich etwas sonniger werden soll, helfe da aber nur wenig: „Die Leute müssen schwitzen, dann kommen sie auch ins Freibad“, sagt Schmidt.

Einige hart gesottene Dauergäste kämen natürlich trotzdem jeden Tag. Ihnen gehe es dann vorwiegend um den Schwimmsport selbst. „Bis Anfang September haben wir noch planmäßig geöffnet“, sagt Schmidt.

Die Kultur

Die Veranstaltungen des Kultursommers Nordhessen, die im Kreis Kassel geplant waren, sind schon abgeschlossen, berichtet Intendantin Maren Matthes. „Im Juni hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter.“ Jetzt stünden noch einige wenige Aufführungen unter anderem im Schwalm-Eder-Kreis aus.

„Regen ist nicht das größte Problem. Da können die Besucher einen Poncho tragen.“ Gewitter hingegen können geplante Veranstaltungen regelrecht killen. Nun heiße es also: Daumen drücken für den Rest der Saison.