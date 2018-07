Schwitzen in der Mega-Hitze: So gehen die Hofgeismarer damit um

Kreisteil Hofgeismar. Erneut eine amtliche Hitzewarnung für die gesamte Region: Seit Tagen sei die Belastung für Menschen erhöht, weil es auch nachts nicht mehr ausreichend abkühle.

Die Menschen im Kreisteil seien aber offenbar gut vorbereitet, heißt es von der Gesundheit Nordhessen. Im Hofgeismarer Krankenhaus waren bis Wochenbeginn noch keine Patienten mit hitzebedingten Symptomen eingeliefert worden. Etwas anders sieht es beispielsweise in der Praxis von Dr. Jürgen Mittnacht in der Kreisklinik aus. Dort seien in den vergangenen Tagen Menschen vorstellig geworden, die über Schwindel oder allergiebedingte Hautreizungen klagten. „Einen dramatischen Anstieg bemerken wir aber nicht“, sagt Mittnacht, „generell ist es eben so, dass manche Menschen ein solches Wetter besser vertragen und andere schlechter.“ Auch die Psyche könne bei solchen Symptomen eine große Rolle spielen. „Wer kann, sollte einfach möglichst in der Wohnung bleiben“, sagt Mittnacht.

Einen Überblick über die Folgen der Hitze in der Region finden Sie hier.

Kein Sport bei der Hitze, sagen die Mediziner – Saisonauftakt bei den Fußballern, sagen die Spielpläne. Beides muss nicht kollidieren. „Die Vereine können den Anpfiff verlegen“, sagt der Klassenleiter der Verbandsliga, Horst Riemenschneider. Statt 15 Uhr ist auch 18 Uhr möglich, um der großen Hitze auszuweichen. Außerdem, so Riemenschneider: „Niemand wird etwas dagegen haben, wenn es pro Halbzeit zwei Trinkpausen gibt.“ Normal ist nur eine pro Halbzeit vorgesehen.

Abkühlung suchen viele auch in den Freibädern des Kreisteils, die mitunter mit zusätzlichen Angeboten locken. So soll das Freibad in Gieselwerder wegen des Wetters am morgigen Freitag sogar bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet bleiben.

Meik Bannenberg macht es aggressiv, in einer solchen Hitze zu arbeiten. „Außerdem schafft man längst nicht soviel wie unter normalen Bedingungen“, sagt der Grebensteiner Dachdecker. Deshalb hören er und seine Kollegen derzeit spätestens mittags auf. Er fange deshalb mit seinen Mitarbeitern früher an, habe immer etwas auf dem Kopf und am Körper als Sonnenschutz, sagt er. Oben ohne ist verboten auf dem Dach. Viel trinken und immer mal ein Päuschen machen im Schatten, findet er zudem wichtig.

Das empfiehlt auch der Hofgeismarer Hausarzt Dr. Jürgen Mittnacht. „Anderthalb Liter am Tag sind das Minimum“, sagt er. Möglichst Wasser, aber auch Tee sei gut. „Ob eher warmes oder kaltes, muss dabei jeder für sich entscheiden. Um die Temperaturen in Wohnungen und Häusern auf einem erträglichen Maß zu halten, sollte tagsüber bei geschlossenen Fenstern abgedunkelt und gegen Abend dann kräftig durchgelüftet werden.

Dass bereits deutlich mehr getrunken wird, bestätigen auch Getränkehändler in der Region, die um ein Drittel mehr absetzen als gewohnt. Vor allem Mineralwasser sei stark nachgefragt,

Ein Platz in der Liste derzeit besonders unangenehmer Arbeitsplätze: Im Imbiss von Bilin Efendi auf dem Parkplatz vorm Caldener Edeka herrschen Temperaturen um die 50 Grad. Der Imbissbetreiber nimmt die Situation gelassen, viel Wasser trinken und Gurken essen, helfen ihm bei der Hitze. Geruht werden kann auch auf vielen Baustellen nicht. Die Arbeiter auf der B 83 bei Burguffeln schwitzen in der prallen Sonne. Für sie ist selbst ein kurzes Päuschen im schattig geparkten Auto schon eine Abkühlung. Da die Baustelle fertig werden muss, können die Arbeiter keine Rücksicht auf das Wetter nehmen.

Rekordhitze plagte Hessen schon 2003

+ Abkühlung in der Hitze: Unfreiwillig ließ sich dieser Fußgänger vom Regen abkühlen. Er wurde am vergangenen Sonntag in Hofgeismar vom Unwetter überrascht. © Thomas Thiele Sommerhitze mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius im Schatten war vor 15 Jahren schon einmal wochenlang ein Thema in Deutschland – im Hitzesommer 2003, als neue Rekordtemperaturen gemessen wurden und es in Europa insgesamt 70 000 Hitzetote gab, davon allein 3500 in Deutschland.

Wie man am besten mit der Hitze umgeht, war auch damals Thema für die Menschen im Kreisteil Hofgeismar. Die HNA/Hofgeismarer Allgemeine veröffentlichte Anfang August 2003 Artikel wie: „Was zieht man bei der Hitze an?“ (Luftige Kleider, Flip-Flops, kurzärmelige Hemden, aber – je nach Beruf – auch lange Hosen), „Bauchfrei ist tabu“ (Bei 30 Grad lockern einige Chefs die Kleiderordnung), „Arbeiten bei glühender Hitze“, „Wenn’s draußen kocht: Ab ins Kühlhaus“, „Erfrischendes Hufbad in der Diemel“, „Wie lange halten Sie die Hitze noch aus?“ (Mir reicht es jetzt wirklich! – Man muss sich eben entsprechend verhalten. – Mir ist es angenehm, da ich sonst immer schnell friere).

Die Menschen kühlten sich beim 4. Eberschützer Schweinetrogrennen ab, es gab Rekordbesuche in den Freibädern (in Grebenstein täglich 1000 Gäste), in neuen ICE 3-Zügen fielen die Klimaanlagen aus, beim Stadtfest Immenhausen standen Umzugzuschauer in Kinderplanschbecken am Straßenrand.

Am 11. August 2003 wurde in Nordhessen der Spitzenwert von fast 41 Grad Celsius erreicht. Erschwerend kam eine Windstille hinzu, die Stickoxide, Ozonwerte und auch Nachttemperaturen stark ansteigen ließ. In Portugal, Spanien und Frankreich forderten Waldbrände etliche Todesopfer.

Laut Statistik kommen solche Extremsommer nur alle 450 Jahre vor. Der nächste Supersommer traf dann aber schon 2015 ein.

+ Christiane Sommer © Tanja Temme

Christiane Sommer (31), Hausfrau aus Hofgeismar:

Ich lüfte morgens und nachts, und schalte unnötige Elektrogeräte aus. Sie verströmen zu viel Wärme.

+ Peter Wiedenhoff © Tanja Temme

Peter Wiedenhoff (40), Schreiner aus Hofgeismar:

Viel Wasser trinken ist immer gut. Und ich leite den Feierabend mit einer lauwarmen Dusche und einem kühlen Bier ein.

+ Martin Braun © Tanja Temme

Martin Braun (54), Angestellter aus Hofgeismar:

Anstatt mit dem Auto fahre ich mit dem Motorrad zur Arbeit. Es hilft, den Körper mit etwas Chinaöl auf einem kalt-nassen Waschlappen abzureiben.

+ Ricarda Schmidt © Tanja Temme

Ricarda Schmidt (48), Einzelhandelskauffrau aus Trendelburg:

Mit aufgehängten nassen Handtüchern kann man sein Haus abkühlen. Wenn man richtig überhitzt ist, tut es gut, den Körper mit Eiswürfeln zu erfrischen.

+ Marie Heine © Tanja Temme

Marie Heine (76), Rentnerin aus Hofgeismar:

Das Gejammer verstehe ich nicht. Früher waren wir bei diesen Temperaturen den gesamten Tag auf dem Feld und es gab nur Essigwasser als Erfrischung.

+ Ernst Thöne © Tanja Temme

Ernst Thöne (68), Rentner aus Niedermeiser:

Ich stehe etwas früher auf, da es morgens noch schön kühl ist. Ansonsten mache ich momentan nur das Nötigste. Abends halte ich die Füße ins Bachwasser.