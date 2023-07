Rekordbesuch beim Weinfest in Hofgeismar

Fast 3000 Besucher feierten mit und Winzern wurde erstmals der Wein knapp

+ © Tanja Temme Viel Betrieb: Peter Löwenstein und Stella Nickolay aus England waren mit Bernd Neutze zum Fest gekommen (von links). © Tanja Temme

Einen Besucherrekord erlebte das 24. Weinfest in Hofgeismar. Es waren soviel Gäste da, dass der Wein knapp wurde.

Hofgeismar. Am Wochenende wurde das erneut zu einem wahren Publikumsmagneten und erreichte den bislang größten Besucherandrang: Fast 3000 Gäste lockte die 24. Auflage der Traditionsveranstaltung auf den Hofgeismarer Marktplatz.

Viele neue Gesichter dabei

Diesmal waren ungewöhnlich viele neue Gesichter unter den Gästen, auch viele junge Leute. Besucher kamen aus dem gesamten Landkreis Kassel, unter anderem aus Leute aus Zierenberg, Breuna, Calden, Immenhausen und Bad Karlshafen, zudem waren 50 Wohnmobilbesitzer aufgrund von Veranstaltungstipps angereist.

Es soll überschaubar bleiben

Sowohl am Freitag als auch am Samstag herrschte reger Betrieb in dem kleinen Weindorf am Rathaus. Boten bisher meist acht Winzer ihre Weine an, so waren diesmal nur sechs dabei. Ein Anbieter war kurzfristig erkrankt und ein anderer aus Hofgeismar hätte seinen Handel aufgegeben, erklärte Wilfried Eckart vom veranstaltenden Heimat- und Verkehrsverein. Ganz bewusst wolle man nicht mehr Winzer ins Boot holen, damit die Veranstaltung ihren gemütlichen und überschaubaren Charakter behalte, sagte der Vorsitzende.

Sitzplätze waren sehr begehrt

Obwohl die Veranstalter 80 Tischgarnituren aufgestellt hatten, war an beiden Abenden gegen 20 Uhr kein Sitzplatz mehr zu bekommen. Deshalb nutzten viele Gäste auch die Stehtische oder saßen auf Mauern oder Treppenstufen.

Dass der angekündigte Regen ausblieb, freute Eckart besonders: „Immerhin haben wir als Schutz 22 Schirme aufgestellt, aber mit abendlichem Sonnenschein war es natürlich viel besser.“

Kröver Nacktarsch war zuerst ausverkauft

Hatte es beim Weinfest vor Jahren schon mal Gläser-Engpässe gegeben, so war es bislang nie vorgekommen, dass auch stellenweise der Wein ausverkauft war. So gab es am Samstag gegen 22 Uhr etwa den „Kröver Nacktarsch“ nicht mehr, ein Klassiker beim Fest. „Viele hatten zur fortgeschrittenen Stunde Engpässe, waren so gut wie leergekauft, aber so soll es ja auch eigentlich sein“, ergänzte Eckart.

Doppelt so gefragt wie bisher war auch die Weinprobierkarte. Zahlen wollte er zwar nicht nennen, signalisierte aber, dass er überaus zufrieden mit dem Verkauf der Karten sei. Ein gutes Händchen schienen die Veranstalter diesmal auch bei der Musik gehabt zu haben. Denn sowohl das Duo Infernale als auch die Werrataler kamen gut mit Ohrwürmern aus der Schlagerkiste und dem Rockbereich an. (Tanja Temme)