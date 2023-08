Rote Rinderherde im Reinhardswald ist gewachsen

Von: Gerd Henke

Nun weiden neun rote Rinder auf der Kühbacher Wiese. Die Herde von Biobäuerin Denise Lind ist inzwischen eine weitere Attraktion im Naturpark Reinhardswald. © Gerd Henke

Die Rinderherde auf der Kühbacher Wiese im Reinhardswald hat Zuwachs bekommen: Dort stehen nun neun Stück Höhenvieh. Grund dafür ist das Hutewald-Projekt.

Reinhardswald – Die fünfköpfige Rinderherde auf der Kühbacher Wiese im Reinhardswald hat Zuwachs erhalten. Seit vergangener Woche weiden hier weitere vier Rinder der alten Rasse „Rotes Höhenvieh“. Die ersten fünf Rinder waren Anfang Juli auf das sechs Hektar große Areal getrieben worden.

Eigentlich wollte Biobäuerin Denise Lind aus Holzhausen erstmal abwarten, wie sich die trächtige Mutterkuh und die anderen vier Rinder auf der Kühbacher Wiese zurechtfinden würden. Weil dies so gut klappte und sich die Tiere auf der Fläche offensichtlich sehr wohl fühlen, entschloss sie sich, noch in diesem Sommer die Herde zu vergrößern. Übernommen hat sie die vier jungen Rinder von Hagen Dinges aus Fürstenwald.

Kaum waren die „Neuen“ aus dem Transportanhänger gesprungen, da hatten sie schon bald die zweihundert Meter entfernt in dichtem Farn stehenden Artgenossen entdeckt und Kontakt zu ihnen aufgenommen. Zehn Minuten später, nach kurzem Herantasten, Beschnuppern und kleinen harmlosen Rangeleien waren die vier integriert. Seitdem bilden sie eine Herde.

Denise Lind, die mit ihrem Ehemann Stefan auch einen konventionellen Milchviehbetrieb unterhält, ist vollauf begeistert. „Das ist für mich einfach ein toller Anblick hier: die roten Rinder unter den alten Eichen.“ Rotes Höhenvieh ist eine extensive Rinderrasse, die gerade auf mageren Standorten ein hervorragender Grünlandverwerter ist. Die Rasse ist ruhig, genügsam und widerstandsfähig.

Die Rinderhaltung auf der Kühbacher Wiese knüpft an die alte Tradition der Hutewaldbeweidung an. Bis in das 19. Jahrhundert hinein durften Bauern ihr Vieh im Sommer auf die Waldwiesen des Reinhardswaldes treiben und im Herbst zur Bucheckern- und Eichelmast.

Rote Rinderherde im Reinhardswald ist gewachsen: Projekt ist Beitrag zur Sicherung der Artenvielfalt

Die Fortschritte in der Landwirtschaft durch Mechanisierung und Kunstdüngung machten die Waldweide im 19. Jahrhundert unwirtschaftlich. Zudem erkannten die Forstleute, dass die Hute der Gehölzverjüngung im Wege stand.

Heute ist das neue Hutewaldprojekt ein Beitrag zur Sicherung der Artenvielfalt. „Das Projekt zeigt alle Facetten der Biodiversität“, sagt Förster Klemens Kahle, „vom Erhalt einer alten Rinderrasse über den Kuhfladen als Insektenbiotop bis zur Förderung der Artenvielfalt auf den Waldwiesen.“ Kahle hat mit Denise Lind und den Fachleuten von Hessen Forst das Projekt entwickelt.

Neben dem Vorteil für Natur und Artenvielfalt sieht Kahle, der auch Sprecher des Forstamtes Reinhardshagen ist, „einen landschaftsästhetischen Gewinn“. Er habe in den zurückliegenden Wochen oft beobachten können, wie sich Wanderer an dem Anblick des Roten Höhenviehs erfreuten. Deshalb solle im Herbst auch eine Infotafel an der Kühbacher Wiese aufgestellt werden.

Das Beweidungsprojekt wird vom Land Hessen finanziell gefördert. Unterstützt wird es aus Mitteln zur Förderung der Biodiversität des Landes sowie über die Hessische Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM 2) für besonders nachhaltige Landbewirtschaftung. (Gerd Henke)