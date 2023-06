Rätselhafter Dornröschenbrunnen in Hofgeismar - Schilder anbringen ist verboten

Von: Thomas Thiele

Unvollendet: Der Rahmen des Brunnens symbolisiert Dornröschens Turm, der Tisch ihr Bett und das Wasser den Vorhang, der gelüftet wird. Archi © Thomas Thiele

Täglicher Gesprächsstoff ist in Hofgeismar garantiert durch den Dornröschenbrunnen in der Fußgängerzone. Warum Dornröschen? Was soll er darstellen? Wann wird er endlich fertig? Wir antworten.

Hofgeismar – Seit acht Jahren geben sie am Eingang der Hofgeismarer Fußgängerzone Rätsel auf. Ein 3,8 Tonnen schwerer, vier Meter langer Granitblock am Boden und ein ebenfalls 3,8 Tonnen schwerer, drei Meter hoher Stahlturm darüber, von dem manchmal Wasser rieselt und den der Volksmund auch mal „Henners Schafott“ nennt, in Erinnerung an den früheren Bürgermeister Henner Sattler.

Das Problem ist, dass den Hofgeismarer Dornröschenbrunnen bislang kaum jemand so richtig versteht, vor allem nicht Touristen, die in der Stadt nach Spuren von Dornröschen suchen.

Abgestellt: Die Rosenbogenelemente, an denen Pflanzen ranken sollten, stehen seit 2015 auf dem Bauhof der Stadt, scheinbar vergessen. © Thomas Thiele

Normalerweise läuft im Sommerhalbjahr Wasser von oben über ein Metallgitter herab, doch weil ein Bauteil, eine Membran, defekt ist und noch nicht geliefert und montiert werden konnte, steht der Brunnen seit Wochen trocken und verbreitet noch mehr Rätsel, denn es gibt keinerlei Aufschrift oder Inschrift, die aufklärt, um was es geht. So viel sei hier verraten: Der Metallrahmen symbolisiert Dornröschens Turm, das fließende Wasser das zurückkehrende Leben.

Die Idee

Die Idee war eigentlich nicht schlecht gedacht: Verbunden durch den dunklen Pflasterstreifen mit Sitzgelegenheiten und Grünpflanzen sollte am Ende an der Ecke Johannesstraße/Töpfermarkt dasselbe Metalltor nochmals errichtet werden, dann allerdings mit einem Rosenrankgitter und einer Grünbepflanzung auf dem Steintisch.

Hofgeismars heutiger Bürgermeister Torben Busse steht dem Brunnen kritischer gegenüber als die Stadtverordneten, die das Kunstwerk im Vorfeld des Hessentages 2015 genehmigten.

Das Problem

Busse: „Dieser Brunnen kann noch so oft Dornröschenbrunnen genannt werden; er ist keiner. Es ist ein modern gestaltetes Wasserspielkunstwerk. Etwas daran zu verändern ist nur eingeschränkt möglich.“ Das hat mehrere Gründe: Zum einen genieße die 2015 in Betrieb genommene sanierte Fußgängerzone 15 Jahre Bestandschutz, bevor Teile – so auch der Brunnen – grundlegend verändert werden dürfen. Sonst müsste die Stadt Fördergeld im hohen sechsstelligen Bereich zurückzahlen.

Zum anderen dürfe der Brunnen nicht grundsätzlich verändert werden – und die optische Gestaltung dürfte definitiv als grundsätzliches Merkmal eingestuft werden, ohne dass der gestaltende Künstler sein Okay dazu gebe. „Für die Idee, Rosen an dem jetzigen Brunnen zu montieren, ist nach letzten Erkenntnissen eine Zustimmung nicht zu erwarten“, berichtet Busse. Es wurde auch nicht gestattet, eine Hinweistafel am Brunnen anzubringen, um die Gestaltung zu erläutern. Busses Fazit: „Wir werden sie daher hoffentlich mit Zustimmung der Anlieger an einer Hauswand daneben anbringen können“.

Zum Hessentag 2015, der in Hofgeismar stattfand und zu dem der Brunnen gebaut wurde, gab es heftige Diskussionen um die Sicherheit in der Mühlenstraße. Nachdem Rettungswagen nicht am Brunnen vorbeikamen wegen der am Haus gegenüber stehenden Tische und Stühle des Eiscafés (ein durchaus von der Stadt gewollter Effekt, um verspäteten Lieferverkehr herauszuhalten), wurde ein Kompromiss ausgehandelt und die Position einiger Tische verlagert.

Das Rätsel

Bis heute widersprüchliche Aussagen gibt es aber dazu, warum das Kunstwerk nicht mit dem Endstück mit dem Rosenmotiv, das längst angefertigt und bezahlt ist, komplettiert wurde.

Offiziell wurden Sicherheitsgründe angeführt, weil die Ecke Richtung Töpfermarkt dann nicht mehr für Rettungsfahrzeuge befahrbar sei. Zwar habe man bei den Planungen entsprechende Wendekreise eingeplant und die Feuerwehr habe auch keine Bedenken gehabt, doch man wolle „lieber nichts riskieren und keine zusätzliche Engstelle schaffen“, hieß es damals. Tatsächlich hatte die Hofgeismarer Feuerwehr mit ihren größten Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, die Passage mehrfach abgefahren und keinerlei Probleme ausgemacht. Nach der HNA vorliegenden Informationen waren es vielmehr Anlieger, die Probleme im Zusammenhang mit ihrer Immobilie sahen und Einwände erhoben.

So entschied der Magistrat, den Rosenbogen nicht an der geplanten Stelle aufzubauen. Einen alternativen Standort gab es bislang aber nicht.

So hätte das Rosenende aussehen sollen: Die ursprüngliche Planung für die Fußgängerzone. Grafik: Planungsgemeinschaft landschaft und Freiraum / Archi © und Montage: Thomas Thiele

Die Fundsache

Im städtischen Bauhof scheint man sich auch eher ungern an dieses Kapitel Stadtpolitik zu erinnern, denn auf mehrmalige Nachfragen konnte niemand sagen, wo sich der riesige Rosenbogen befindet. Man müsse ihn suchen, es sei umgeräumt worden, hieß es. Dabei reicht ein Blick: Die Metallbögen stehen seit Jahren draußen unverändert auf dem Lagerhof, gut sichtbar von der Albert-Schweitzer-Schule aus und von der Magazinstraße.