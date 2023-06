Schlagerpiloten und Daniela Alfinito in Hofgeismar: Tropisch heiße Stadthalle bebte

Von: Tanja Temme

In Fahrt: Es dauerte nicht lang, da war Bewegung in der überhitzten Stadthalle in Hofgeismar. In der Pause gab es dann für alle Gelegenheit sich abzukühlen. © Tanja Temme

Die Schlagerpiloten und Daniela Alfinito rissen 300 Gäste in der Stadthalle Hofgeismar mit.

Hofgeismar – Dass sich Schlagerbegeisterte von tropischen Temperaturen nicht ausbremsen lassen, zeigte sich am Sonntag in der Hofgeismarer Stadthalle. Schon gleich beim ersten Lied der „Schlagerpiloten“ lockte es Erste von den Plätzen, andere klatschten feurig oder schwangen die Arme in die Höhe. Das Erfolgsduo war mit Sängerin Daniela Alfinito zu Gast.

Nach zwei Anläufen hatte es nun endlich geklappt: „Erst mussten wir die Show wegen Corona absagen und vergangenes Jahr lief der Vorverkauf einfach zu schleppend, da viele noch Bedenken hatten, zu solchen Veranstaltungen zu gehen“, sagte Veranstalter Sven Kirchberg. Auch wenn die Stadthalle nun mit 300 Schlagerfreunden nicht ausverkauft war, so war die Stimmung kaum zu toppen. „Die Veranstaltung wurde viel zu schlecht beworben - viele wären heute gerne hier gewesen, haben aber nichts davon mitbekommen“, kritisierte Ursula Traut – ein Ü-70er Gast, wie die meisten an diesem Nachmittag.

Die Schlagerpiloten Stefan Peters (links) und Kevin Marx brachten die Herzen ihres Publikums zum Schwingen. © Temme, Tanja

Bemängelt wurden die Temperaturen in der Halle, die vielen zu schaffen machten. „Eigentlich war das eine Zumutung, aber die Schlagerpiloten haben das mit ihrer großartigen Show wettgemacht“, erklärte Udo Pape aus Reinhardshagen. Ihm gefiel die Volksnähe der Stars: „Zufällig bin ich schon vor der Tür auf die beiden getroffen, da wurde ich gleich mit Handschlag begrüßt und wir haben ein Schwätzchen gehalten - von Starallüren keine Spur.“

Schlagerparty in Hofgeismar: Konzertbesucher kamen aus ganz Hessen

Genauso zeigten sie sich auch in ihrer Show, wo Stefan Peters und Kevin Marx, also die Schlagerpiloten, nicht müde wurden, Witze zu reißen oder das Publikum zum Mitmachen zu animieren. Mit ihren Hits wie „Lady Jamaika“, „Die Sterne von Santo Domingo“ oder auch ihrem neusten Lied „Paris“ brachte das Duo sein Publikum gekonnt in Wallung. „Einfach klasse, so könnte es stundenlang weitergehen“, meinte deshalb ein älteres Paar, das im hinteren Bereich ein Tänzchen wagte.

Sängerin Daniela Alfinito kannten viele bisher nur aus dem Fernsehen – nun war sie live in Hofgeismar. © Temme, Tanja

Auch Daniela Alfinitos wegen waren viele nach Hofgeismar gekommen – sogar aus Mainz und Gießen hatten sich einige Konzertbesucher auf den Weg gemacht. „Daniela ist die Tochter von einem Mitglied der Band Amigos – so bin ich auf sie aufmerksam geworden“, erzählte Silvia Gerhold.

Im schwarzen kurzen Sommerkleid mit reichlich Tattoos auf den Armen sang sie von Blue Jeans, ihrem verkopften Herz und auch Liebes-Tattoos auf ihrer Haut. Da die Schlagerpiloten und Daniela Alfinito das gleiche Management haben, sei es zu dieser Kombination gekommen, die sich bislang auch bewährt habe, meinte Veranstalter Kirchberg. Normalerweise würde sie vor mehr Besuchern auftreten.

Vorerst wird die Schlagershow keinen erneuten Auftritt in Hofgeismar planen, da die Stadthalle ja demnächst Baustelle werden solle, meinte er. (Tanja Temme)