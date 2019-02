Sechsjähriger Cellist aus Hofgeismar holt Bestnote: Ein Instrument zum Liebhaben

Als der sechsjährige Frederik Weidmann vor zwei Jahren erstmals mit einem Cello in Kontakt kam, war seine Begeisterung für das Streichinstrument geweckt, jetzt holte er bei "Jugend musiziert" die Bestnote.

Der junge Hofgeismarer ist nicht nur der jüngste Cellist an der örtlichen Musikschule, er war auch der einzige Teilnehmer in seiner Altersgruppe beim Regionalwettbewerb. Das ist die sogenannte 1a, in der Kinder bis acht Jahre Musikstücke vortragen können. „Wäre Frederik älter, könnte es für ihn auf Landes- und Bundesebene weitergehen, aber in der Stufe gibt es das nicht“, erklärt Musikschulleiter Simon van Zoest, der mächtig stolz auf seinen jüngsten Streicher ist.

Beginn mit vier Jahren

Entdeckt hat der Erstklässler seine Vorliebe für das Cello bei einem Tag der Offenen Tür in der Hofgeismarer Musikschule. Nachdem er dort mit seinen Eltern einige Instrumente kennengelernt hatte, war beim Ausprobieren des Cellos sofort klar, dass es das sein soll. „Das kann man umarmen, liebhaben“, hätte er seinerzeit gesagt, schildert seine Mutter Karolin Weidmann die emotionale Entscheidungsfindung.

Da Frederik aus einem musikalischen Elternhaus kommt, seine Mutter Klavier und Querflöte spielt und unterrichtet, somit täglich im Haushalt musiziert wird, war sein Interesse für Musik früh geweckt. Schon im Alter von vier Jahren machte er seine ersten Erfahrungen am Cello, lernte, mit dem Bogen umzugehen, erkundete die Töne und spielte schon nach kurzer Zeit erste kindgerechte Stücke.

Cellospielen nach Gehör

„Das Wichtigste ist, dass das Kind Lust dazu hat und kein Druck aufgebaut wird“, so die Einstellung von Karolin Weidmann. Zwar spiele ihr Sohn täglich eine Viertelstunde, doch das sei ein lockeres Ritual, was Spaß machen soll. Begleitet wird er von seiner Mutter am Klavier und wenn ein Stück besonders gut sitzt, wird auch gerne von Frederik dazu gesungen.

Unterrichtet wird der junge Cellist nach der Suzuki-Methode, bei der zu Beginn Noten keine Verwendung finden, die Kinder nach Gehör spielen.

Obwohl er erst seit zwei Jahren auf dem Streichinstrument musiziert, hat der Grundschüler schon sein zweites Cello. Das haben seine Eltern für ihn in einem Musikverleih besorgt. Bis zu einem bestimmten Alter, wird er es nämlich noch einige Male wechseln müssen.