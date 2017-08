Sieben Einbrüche an einem Wochenende im Kreisteil Hofgeismar

Hofgeismar. Die Polizei im Kreis Kassel sucht nach unbekannten Tätern, die am vergangenen Wochenende in sieben verschiedene Gewerbeobjekte im Kreisteil Hofgeismar eingebrochen sind.

Allein in Gieselwerder war es zu vier Einbrüchen gekommen. Die Täter haben sich Zugang zu einem Busunternehmen an der Neustadtstraße, zu einer Rezeption des Campingplatzes „In der Klappe“, zum Dorfgemeinschaftshaus an derselben Straße sowie zur Gemeindeverwaltung an der Brückenstraße verschafft. Beim Busunternehmen und auf dem Campingplatz erbeuteten die Täter Bargeld, jeweils im dreistelligen Bereich. Im Dorfgemeinschaftshaus und in der Gemeindeverwaltung wurden sie offenbar nicht fündig. Die Unbekannten brachen in allen Fällen mehrere Türen auf und richteten Sachschäden, teilweise in Höhe vierstelliger Eurobeträge, an.

Auch der Kindergarten an der Hospitalstraße in Hofgeismar und das Bürogebäude der Altenhilfe an der Brunnenstraße waren Ziel der unbekannten Täter. Mit einem Werkzeug sind sie in die Gebäude eingestiegen. Ob aus dem Kindergarten etwas fehlt, ist laut Polizei derzeit noch nicht abschließend geklärt. Aus der Verwaltung der Altenhilfe entwendeten die Einbrecher zwei Mobiltelefone der Marke „Microsoft Lumia 640 LTE“.

Auch in Veckerhagen trieben Einbrecher ihr Unwesen. Zu einem Einbruch in die Fähre Veckerhagen kam es im Zeitraum zwischen Sonntag, 19.45 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr. Laut Polizei sind sie vermutlich vom Ufer aus auf die angelegte Gierseilfähre gelangt, haben dort die Tür des bordeigenen Kassenhauses aufgehebelt und 100 Euro gestohlen. Außerdem entstand an der Zugangstür ein Schaden von etwa 1500 Euro. Zudem gab es einen Einbruch in eine Schreinerei an der Straße „Zur Fähre“.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0 56 71 / 9 92 80 oder unter 05 61 / 91 00 zu melden.

