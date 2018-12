Software aus Gieselwerder könnte bei Besiedlung des Mars helfen

Eigentlich könnte er den Ruhestand genießen. Doch mit 77 Jahren ist Rolf Keidel noch voller Tatendrang. Gerade ist der Bauingenieur von einer Messe aus Dubai zurückgekehrt. Und strebt nach Höherem.

Keidels Software zur Dachentwässerung könnte bei der Besiedelung des Mars eingesetzt werden. Was für viele auf den ersten Blick wie eine spinnerte Idee wirken mag, hat für den Mann aus Gieselwerder eine realistische Perspektive. Raumfahrt-Organisationen und Unternehmen forschen daran, wie der Nachbarplanet besiedelt werden kann. Zur Versorgung der Menschen mit frischen Lebensmitteln wären dort Gewächshäuser nötig, zum Leben natürlich Häuser.

Das verbindet Keidel: Auf den Gebäuden könnten Dachgärten angelegt werden. Die könnten zur Versorgung mit Gemüse dienen und als Mini-Park zur Erholung der Bewohner genutzt werden. Die Pflanzen, die dorthin transportiert werden müssten, würden unter der riesigen Kuppel, die über einer Siedlung gebaut würde, für Sauerstoff sorgen.

Bei der Entwässerung dieser Dachgärten kommt Keidels Software ins Spiel. Weil sein System gegenüber herkömmlicher Dachentwässerung viel Material und Energie spart, eigne es sich besonders zum Einsatz auf dem Planeten. Würde das Baumaterial per Raumtransport auf den Mars gebracht, würde der Transport deutlich günstiger, so Keidel.

Funktionieren würde das technisch auf dem Mars genauso wie auf der Erde, erklärt der Ingenieur. Die Formeln müssten angepasst werden, ansonsten wirke Physik auf dem Mars genauso wie auf der Erde. Das hat ihm ein Astrophysiker bestätigt, der Keidels Berechnungen daraufhin geprüft hatte.

Der tatkräftige Unternehmer tüftelt das nicht nur aus. Seine Idee hat er an Jan Wörner geschickt, den Direktor der europäischen Weltraumagentur ESA, der aus Hofgeismar kommt. Der hat die Post aus Gieselwerder zur Prüfung weitergeleitet an die zuständigen Abteilungen, teilte ihm die ESA mit.

Mit dieser Idee kann der 77-Jährige altersbedingt natürlich kein Geld verdienen. Und er wird eine mögliche Umsetzung nicht erleben. Das weiß er. Ihn reizt der Gedanke, daran möglicherweise beteiligt zu sein. „Das lässt mich innerlich lachen“, freut sich Keidel. Das hält ihn jung. Schließlich ist es auch ein Werbegag für sein Unternehmen.

Zurück zur Baumesse in Dubai: Von dort ist er zufrieden zurückgekehrt. Er hat „zu unserer wichtigsten Zielgruppe – den Rohrherstellern aus dem arabischen und indischen Raum –“ Kontakte geknüpft. Jetzt hofft Keidel, dort seine Software verkaufen zu können. Mit Partnern aus Indien hat er Verhandlungstermine vereinbart – und weitere Messetermine im Blick.

Bedarf an Dachentwässerung – und damit an seiner Software – gibt es in den Wüstenländern. Auch dort regnet es – sogar als Starkregen. Als Keidel in Dubai ankam, schauerte es dort ordentlich.

Am Montag stellt Keidel seine Ideen in Kassel vor – als Premiere auch die zur Entwässerung auf dem Mars. 25 Jahre besteht Keidel Software. Deshalb hat der Unruheständler Freunde und Geschäftspartner eingeladen.

Keidels Programm wurde bei bekannten Gebäuden eingesetzt. Beispielsweise für die Dachentwässerung der Schalke-Arena in Gelsenkirchen, aber auch bei den neuen VW-Logistikhallen in Volkmarsen und an der A 44 im Gewerbegebiet Breuna.

System verzögert den Wasserablauf

Dachentwässerung ist gerade bei großen Industriebauten ein wichtiges Thema. Die Druckentwässerung, für die Rolf Keidels Programm die notwendigen Einzelteile zusammenstellt, braucht im Vergleich zu herkömmlichen Systemen deutlich weniger Material. Außerdem verzögere sie den Abfluss des Wassers, sagt Keidel. So könnten bei Starkregen die Folgen von Überflutungen reduziert werden, sagt der Ingenieur aus Gieselwerder.