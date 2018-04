Spitzenspiel und Kellerduelle

Hofgeismar. Dieser Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga hat es in sich. Sowohl in Sachen Meisterschaft als auch in der Abstiegsfrage können sieben Spieltage vor Saisonende wichtige Weichenstellungen erfolgen.

Das Spitzenspiel

Sand II ist als Tabellendritter ärgster Verfogler von Spitzenreiter Wettesingen/Breuna/Oberlistingen. Zwar haben die Vereinigten von Trainer Kai Lipphardt nach ihrem 4:0-Heimsieg gegen Carlsdorf am Mittwochabend weiter einen klaren Vorsprung vor der gastgebenden Verbandsligareserve, die gestern Abend im Eisnatz war (Artikel links), aber sie hat zwei Spiele mehr absolviert. In Zugzwang ist also am Sonntag, 13.15 Uhr, SSV-Coach Reiner Diegeler. Denn nur mit der Revanche der 1:3-Hinspielniederlage mischt er mit seiner Truppe weiter oben mit.

Kellerduelle

Der Vorletzte gegen den Viertletzte und der Drittletzte gegen das Schlusslicht, so will es das Programm für diesen Spieltag.

Für den VorletztenTSV Ersenwar der April ein ertragsreicher Monat. Acht Spiele hatten sie zu absolvieren, zwölf Punkte holten sie in diesen vier englischen Wochen. Können sie am Sonntag, 15 Uhr, bei den zwei Rängen besser platzierten Gästen diesen Trend bestätigen und sich für die 0:4-Hinspielklatsche revanchieren, dann würden sie mitCarlsdorfnach Punkten gleichziehen und könnten sich auch mit dem Erreichen des rettenden Ufers belohnen.

Der DrittletzteSG Schauenburg II und nicht minder SchlusslichtSG Weser/Diemel, die am Sonntag, 13.15 Uhr, auf der Elgershäuser Goldbergkampfbahn im Überlebenskampf die Klingen kreuzen, stehen nocch stärker im Zugzwang. Es zählt nur jeweils ein Sieg. Stehen die personell arg gebeutelten Vereinigten von Weser und Diemel erneut mit leeren Händen da, ist der Abstieg wohl kaum noch zu vermeiden. Dann hätten sie - je nach Ausgang der anderen Partien - im üngünstigsten Fall sieben Punkte Rückstand auf den vorletzten Platz. .

Blick auf Platz zwei

Auf den zweiten Platz Hoffnungen machen können sich neben Sand II noch Balhorn, und, mit kleineren Abstrichen, auch noch der TSV Zierenberg und die SG Elbetal

Die vermeintlich leichtere Aufgabe hat Elbetalzu lösen. Die Vereinigten um Spielertrainer Matthias Fritsch genießen am Sonntag, 15 Uhr, (wie alle weiteren Spiele auch) im Naumburger Sportzentrum den FSV Dörnberg II. Das Hinspielergebnis, da gab es mit 4:4 keinen Sieger, käme für die Hausherren im Aufstiegsrennen einer Niederlage gleich.

Unabhängig von der Tabellensituation prägt jede Menge Prestige das Nachbarschaftsderby zwischen derFSG Weidelsburgund demSV Balhorn,das in Bründersen über die Bühne geht. In Siegpflicht stehen die Gäste vom Distelberg. Mit einem Sieg bleiben sie auf jeden Fall im Rennen, eine Wiederholung des Hinspielresultats, da trennte man sich mit einem 1:1, würde den Balhornern doch schon ganz schön die Suppe versalzen. Rein theoretisch könnte sich auch Weidelsburg noch ins Gespräch bringen (die FSG hat weniger Spiele absolviert also die meisten besser platzierten Teams), doch dazu müssten sie schon eine Siegserie hinlegen.

Eine hohe Auswärtshürde baut sich vor demTSV Zierenberg auf. Die Warmetaler stehen bei derSG Reinhardshagen auf dem Prüfstand. Wollen die Gäste ihr mögliches Mitspracherecht in Sachen Relegation nach oben wahren, sind drei Punkte Pflicht. Doch auch dann wird es schwer für den TSV. Die Zierenberger haben (wie die Elbetaler) schon 22 Spiele absolviert, und damit eines bzw. zwei mehr als die Konkurrenten Balhorn und Sand II.

Die restlichen Spiele

Im Doppeleinsatz ist derFC Oberelsungen. Heute, 18.30 Uhr, sind die Elsinger beimder SG Obermeiser/Westuffeln gefordert, die das Hinspiel 1:0 gewann, am Sonntag erwarten sie den TuSpo Grebernstein II,von dem sie im Hinspiel mit 0:7 deklassiert wurden. Alle drei Teams stehen zwar in der unteren Tabellenhälfte, doch in die Nähe der Abstiegsränge werden sie wohl nicht mehr kommen. (zih)