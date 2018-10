Spitzenteams zu stark

Von den heimischen Handball-Bezirksoberligisten war nur die HSG Reinhardswald am Wochenende erfolgreich.

Spitzenreiter war zu stark

Ahnatal/Calden - Wehlheiden 26:35 (10:19). Ohne die Stammspieler Martin Schmidt, Sebastian Stiegel, Domenic Bier und Moritz Sonntag, dafür mit Nachwuchsspieler Fabian Kolodziej musste sich die HSG Ahnatal/Calden dem Spitzenreiter TG Wehlheiden deutlich 26:35 geschlagen geben. Daniel Pächer gelang dabei das 1:0, das bis zur fünften Minute Bestand hatte. Danach zogen die Gäste das Tempo an und setzten sich auf 6:2 ab. Die Außen Kevin Schuldes und Moritz Ködel verkürzten auf 4:6, ehe die TG wieder auf fünf Tore erhöhte. Spielertrainer Stefan Hermenau versuchte es, mit dem siebten Feldspieler zu verkürzen, doch vergrößerte sich bis zur Pause der Rückstand auf neun Tore.

Besser lief es in der zweiten Hälfte, als die HSG mehr Glück im Abschluss hatte. Michael Dietzsch, Lars Most und Hermenau verkürzten mit ihren Toren auf 20:29. Dieser Rückstand blieb bis zum Ende bestehen, weil die Gastgeber Moral zeigten und die weiteren verletzungsbedingten Ausfälle von Kai Sommerlade und Maik Sostmann wegsteckten.

Ahnatal/Calden: Ledderhose - Pächer (3), Dietzsch (4), Kolodzij (1), Most (7/4), Ködel (3), Schuldes (1), Sommerlade, Hermenau (7), Brücker, Sostmann.

Spiel nach Pause gedreht

Zwehren/Kassel - Reinhardswald 24:25 (15:13). Der knappe 25:24-Sieg bei der HSG Zwehren/Kassel bescherte der HSG Reinhardswald wieder ein positives Punkteverhältnis. In der ersten Halbzeit hatten die Zwehrener noch mit 15:11 geführt, ehe Henning Albrecht und Martin Kwiatkowski vor der Pause auf 15:13 verkürzten. Nach der Pause kippte das Spiel zugunsten der Reinhardswälder, die bis zur 47. Minute mit 20:17 führten. Die Zwehrener gaben sich aber noch nicht geschlagen und schafften fünf Minuten vor Schluss den Ausgleich zum 22:22. Henning und Fabian Albrecht per Siebenmeter brachten die Gäste wieder auf die Siegerstraße. Nach dem Anschlusstreffer sorgte David Steffens in der Schlussminute für die Entscheidung.

Reinhardswald: Kaufmann, Weifenbach - Brandau, Schmitt (2), Dettmar, Steffens (6), Niemeier (2), H. Albrecht (8), F. Albrecht (4/3), Marv. Simon (1), Reuse, Konze, Kwiatkowski (1), Heib (1).

Guter Start reichte nicht

Hofgeismar/Grebenstein - Korbach 23:27 (8:12).Nach einem vielversprechenden Beginn musste sich die SHG Hofgeismar/Grebenstein dem TSV Korbach mit 23:27 geschlagen geben. Damit bleiben die zweitplatzierten Waldecker weiter verlustpunktfrei. Kristap Svank und Jan Kurban hatten eine schnelle 2:0-Führung herausgeworfen, die erneut Svank und Christopher Gerhold per Siebenmeter auf 4:1 ausbauten. Die Abwehr stand gut und Till Erdmann überzeugte mit einigen Paraden. Bis zum 6:4 hielt die gute Phase, ehe nach sieben torlosen Minuten Korbach mit 8:6 führte und sich bis zur Halbzeitpause auf 12:8 absetzte.

In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste zwar gleich auf 13:8 erhöhen, doch brachten Henrik Schröder und Gerhold per Siebenmeter die SHG in der 45. Minute wieder auf 16:17 heran. Danach konnte sich der TSV aber entscheidend über 20:16 bis auf 26:20 absetzen. In den letzten vier Minuten gelang der SHG nur noch eine leichte Resultatsverbesserung.

Hofgeismar/Grebenstein: Erdmann, Brand - Lüdicke, Frank, Mönicke, Schröder (2), Kurth, Köster (1), Kramski (4), Kurban (3), Pötter, Svank (4), Gerhold (6/3), P. Lielischkies (3). (zmw)