Stadt will den Verkehr neu gestalten: Hofgeismarer Bürger diskutieren über Problembereiche in der Stadt

Von: Thomas Thiele

Der Untere Graben in Hofgeismar ist ein viel strapaziertes Verkehrs-Nadelöhr. Die Stadt will hier umgestalten und hat das Haus Nr. 21 (zweites von rechts) gekauft, um es voraussichtlich abzureißen und Platz zu schaffen. © Thomas Thiele

Die Zukunft der Stadthalle, die Sauberkeit von Plätzen und Privatgrundstücken, der Glasfaserausbau und vor allem die Verkehrssituation und deren Kontrollen waren vier der insgesamt 19 Themen, die in der Bürgerversammlung in Hofgeismar die Teilnehmer bewegten. Dabei zeigte sich, dass die Situation von Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern immer noch nicht optimal ist.

Hofgeismar – Ein Teil der etwa 30 Bürger nannte konkrete Probleme und wollte wissen, was die Stadt unternimmt.

Die Bürger bewegte unter anderem die starke Verkehrsbelastung etwa der Bahnhofstraße trotz des Baus der Umgehungsstraße. Ein Teil des Lkw-Verkehrs fahre zum Gewerbegebiet. Man könne Lkw nicht einfach verbieten. Zum Teil liege es auch an den Navigationsgeräten. Und zum Glück gebe es wenigstens noch Lieferverkehr zu den Geschäften, merkte Busse an.

Fahrbahn vor dem Würfelturmcenter soll schmaler gestaltet werden

Zum einen werde die frühere Bundesstraße vor dem Würfelturmcenter zurückgebaut und die Fahrbahn schmaler gestaltet. Dabei sollen unter anderem die Pflanzkästen aus Beton wegfallen, in denen heute Bäume wachsen. Wenn man schlechter durchkomme, werde sicher auch der Lkw-Verkehr in diesem Bereich abnehmen, hofft Busse. Auch die Radwegeführung soll im gesamten Stadtgebiet und somit auch in diesem Bereich optimiert werden. Es gebe viele Baustellen.

Als neuralgischen Punkt bezeichnete Bürgermeister Busse den Unteren Graben, die zentrale Ost-West-Verbindung durch die Altstadt, weil die geringe Breite immer wieder zum Warten und zu Ausweichmanövern im Pkw-Verkehr und erst recht bei Bussen und Lastwagen zwinge.

Auch das sei Teil des Verkehrskonzeptes für die Innenstadt, an dem seit Jahren gearbeitet wird. Um die Situation zu entzerren, seien etwa Einbahnstraßen denkbar und die Lenkung des Verkehrs – auch der Fußgänger – gelte es zu überdenken.

In diesem Zusammenhang beantwortete Busse indirekt die Frage eines Anwohners, der wissen wolle, ob es stimme, dass das Fachwerkhaus Unterer Graben Nr. 21 abgebrochen werden solle. Die Stadt habe das Haus gekauft und die vorübergehenden Bewohner seien umquartiert worden. Wenn die Stadt Besitzer sei, gebe es weniger Hindernisse zu überwinden.

Wird bald umgestaltet: die stark frequentierte Bahnhofstraße, hier Fußgängerzone für einen Tag. © Thiele, Thomas

Vandalismus an öffentlichen Toiletten ist ein großes Ärgernis

Es sei schwierig, in der eng bebauten Innenstadt Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen und hier sei eine Möglichkeit, den Unteren Graben zu entlasten. Abriss sei eine Option, auch der Bau von Parkplätzen auf dem ehemaligen Spielplatz dahinter sei nicht auszuschließen, reagierte er auf Nachfrage des Anwohners. Busse: „Wir müssen irgendwo anfangen. In ein, zwei Jahren wissen wir was wir wollen.“

Ein großes Ärgernis bleibt der Vandalismus an öffentlichen Toiletten im Parkhaus Elisabethstraße, der Stadthallenpassage und am Busbahnhof. Die Stadt gebe jedes Jahr Zehntausende Euro für Reparaturen aus. Wenn sich nichts ändere, dann werde videoüberwacht, kündigte Busse an.

Weil am neuen Bahnhof die Menschen immer wieder in die Büsche gehen, soll dort sogar eine weitere Toilettenanlage gebaut werden. Für den Verkauf des alten Bahnhofsgebäudes sei die Stadt gerade wieder „mit mehreren Interessenten im Gespräch“.

Tourismus: Virtuelle Stadtführungen über das Handy

Als aktuelles Tourismusprojekt gibt es demnächst virtuelle Stadtführungen mit Dornröschen aus dem Handy.

Stadtpolizisten sind im Dauereinsatz an von Bürgern gemeldeten kritischen Stellen nicht nur wegen zu schnellen Fahrens (ein Kleinwagen schaffte 120 statt 50 km/h). Aktuell machten sie Eltern, die Kinder unsicher zur Schule fuhren, auf Fehler aufmerksam.

Voraussichtlich am 19. September soll es eine Infoveranstaltung zum Ablauf des Glasfaserausbaus in der Kernstadt geben.

Torben Busse Bürgermeister © Thiele, Thomas

Widerstand gegen zwei Windkraftprojekte

Widerstand kündigte Busse gegen zwei Windkraftprojekte an: Für die Anlagen auf dem Westberg sei der Vertrag nichtig, weil die Fünf-Jahres-Frist verstrichen sei, ohne dass gebaut wurde. Und falls die Anlagen bei der Friedenseiche genehmigt werden, werde die Stadt dagegen Widerspruch erheben wegen Verstoßes gegen Bauvorschriften.

Weitere Themen waren Teil der Bürgerversammlung

Weitere angesprochene Punkte waren: nachhaltige Trinkwasserversorgung, Feuerwehrausstattung, Bodenablagerungen an der Reithalle, Kriegsopfergräber, Radfahrer-Probleme auf Feldwegen, das Zuwuchern von Gehwegen durch Pflanzen aus Privatgärten („Notfalls wird die Stadt tätig und schickt dem Besitzer die Rechnung“), die anhaltende Wohnungsnot in der Stadt, Chancen und Probleme des Denkmalschutzes, Fernwärmepläne, die ungeklärte Bedeutung des Dornröschenbrunnens und die Gestaltung des Altstädter Kirchplatzes.

Zur Erneuerung der an vielen Stellen maroden Stadthalle sagte der Bürgermeister, dass das auf über 20 Millionen Euro geschätzte Vorhaben ein „nicht ganz unambitioniertes Projekt“ sei. Zunächst gehe es darum, zu prüfen, was förderfähig ist, welche Zuschüsse aus welchen Programmen zu erhalten sind. Ohne Zuschüsse bleibe nur noch der Abriss.

Zu Beginn hatte Bürgermeister Busse einen Überblick über aktuelle Projekte in der Stadt gegeben. (Thomas Thiele)