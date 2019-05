Stadtbücherei Hofgeismar: Neue Hilfe für Analphabeten

Rund 41.000 Menschen in Stadt und Kreis Kassel können nicht richtig lesen und schreiben. Ihnen will das Lesecafé Hilfe in der Hofgeismarer Stadtbücherei Hilfe anbieten.

Gemeinsam mit der Volkshochschule Region Kassel eröffnet die Bücherei am Montag dieses besondere Café. Den Weg weisen seit Freitag Graffiti. Von der Volkshochschule im Kasinoweg bis zur Stadtbücherei in der Marktstraße machen sie auf das neue Angebot aufmerksam. Gökcan Göksu vom Grundbildungszentrum der VHS hat gemeinsam mit seinen Kolleginnen Regina Piller und Christina Prell die Graffiti am Freitag aufgesprüht.

Am Montag ist auch das Alfa-Mobil in Hofgeismar zu Gast. Die Mitarbeiter des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung machen auf Hilfsangebote aufmerksam. Das Alfa-Mobil steht am Montag von 11 bis 15 Uhr am Töpfermarkt in Hofgeismar. Das neue Lesecafé ist in Kooperation des Bundesverbandes und der VHS Region Kassel in der Stadtbücherei entstanden.