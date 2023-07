Stadtverordnete stimmten für Änderung der Kindergartensatzung

Von: Hanna Maiterth

Die Änderungen in der Satzung für die städtischen Kindergärten betrifft auch die Einrichtung „Am Anger“ in Hofgeismar. © Hanna Maiterth

Angehende Schulkinder können in Hofgeismar grundsätzlich nur noch bis zum 31. Juli im Kindergarten betreut werden. Das betrifft die städtischen Einrichtungen.

Hofgeismar – Es ist eine der Änderungen in der Kindergartensatzung, die von der Mehrheit der Stadtverordneten in der Sitzung am Montag abgesegnet wurde. Außerdem wurde ein Bildungs- und Erziehungsplan aufgenommen, es wurden die Aufnahmekriterien geändert und Erziehungsberechtigte können ihre Kinder nun auch digital anmelden.

„Mit dem Vorschlag überführen wir die Satzung in die Neuzeit“, erklärte Bürgermeister Torben Busse vor der Abstimmung. Die geänderte Satzung ließ er extra von einem Juristen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) prüfen. Denn die Änderungen hatten in der vergangenen Woche – angestoßen von der SPD – bereits für Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt.

Sozialdemokraten betrachten Änderung als Gesetzesverstoß

Die Sozialdemokraten sehen das Ende der Kindergartenzeit und somit auch des Betreuungsanspruchs erst mit dem Tag der Einschulung gekommen. Sie berufen sich dabei auf das Sozialgesetzbuch. Die Änderung sei demnach ein Gesetzesverstoß. SPD-Mitglied Regine Bresler stellte einen Änderungsantrag vor. In diesem forderte die SPD, dass der entsprechende Abschnitt „in seiner ursprünglichen Form in der Satzung bestehen bleiben“ muss. Da zudem ganzjährig ein Rechtsanspruch zur Kinderbetreuung bestehe, müsse außerdem während der kompletten Ferien eine Notbetreuung sichergestellt sein.

Busse sieht in der Änderung eine Entlastung für die Erzieherinnen und nur so könne eine längere Schließzeit vermieden werden. Da ab August schon die neuen Kindergartenkinder eingewöhnt würden, wären die Einrichtungen ansonsten überbelegt. Auch spiele eine Rolle, dass die Erzieherinnen oftmals ebenfalls auf die Ferien als Urlaubszeit angewiesen seien.

Die Kindergärten der Stadt Hofgeismar haben bislang nur eine Woche Schließzeit und damit im Landkreis Kassel die geringste. In der Regel, so Busse, hätten die Einrichtungen der anderen Kommunen in den Sommerferien zwischen zwei und dreieinhalb Wochen zu. Der Bürgermeister betonte, dass Kinder in Einzelfällen zudem über den 31. Juli hinaus betreut werden könnten.

Einzelfallentscheidungen stets möglich gewesen

Alexandra Metz von der CDU stellte sich hinter den Vorschlag der Verwaltung und betonte, dass sich schon in der Vergangenheit gezeigt habe, dass Einzelfallentscheidungen stets möglich gewesen seien. „Verwaltung und Bürgermeister haben keinen Fehler gemacht. Der Änderungsantrag ist nicht nötig und deshalb werden wir dem auch nicht zustimmen“, stellte sie klar. Rückendeckung bekam die CDU von der WSD, die sich dem anschloss.

SPD-Fraktionssprecher Frank Nikutta ruderte zurück. Grundsätzlich seien die Sozialdemokraten für die Änderung der Satzung. Nur der Zeitpunkt des Schuleintritts und die Schließzeit seien Streitpunkte. Der Änderungsantrag müsse ernst genommen werden, schließlich solle damit ein möglicher Rechtsstreit verhindert werden.

Nicht den Änderungsantrag sah die CDU als Problem, sondern die Art der Kommunikation in den sozialen Medien, wie Fraktionssprecher Thomas Stiehl erklärte. Am Schluss sprach sich die Mehrheit gegen den Änderungs- und für den Hauptantrag der Verwaltung aus. (Hanna Maiterth)