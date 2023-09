Stefanie Kersting kandidiert für die Linke

Von: Bernd Schünemann

Paradiesvogel: So wird Stefanie Kersting schon mal von Bekannten bezeichnet. Den auffälligen Haarschmuck, den sie trägt, bastelt sie selbst. © Bernd Schünemann

Wer in Zukunft Hessen regiert, entscheidet sich am 8. Oktober. Wir stellen die Kandidaten für den Landtag vor. Stefanie Kersting kandidiert für die Linke.

Ostheim – Der direkte Kontakt zu Menschen ist Stefanie Kersting besonders wichtig. Den schätzt sie, wenn sie in ihrem Beruf am Verkaufstresen steht. Und den schätzt sie auch in der Politik. Seit der jüngsten Kommunalwahl arbeitet Kersting als Linke-Stadtverordnete im Liebenauer Parlament mit. Jetzt will die 35-Jährige für die Linke in den hessischen Landtag einziehen. Sie kandidiert im Wahlkreis 1.

Ortsverbundene Fleischereiverkäuferin

Kersting wirkt bodenständig und mit der Region verbunden: Viele Menschen kennen die Ostheimerin als Fleischereifachverkäuferin. Stefanie Kersting kommt aus Liebenau und wohnt jetzt mit ihrem Mann Jan und den drei Kindern in Ostheim, in dem Haus, das sie von ihrem Großvater Willi Bortlik übernommen hat. „Es ist idyllisch, unsere Kinder können hier Rad fahren“, erzählt sie auf der Terrasse ihres Hauses in dem Liebenauer Stadtteil.

Nach dem Schulabschluss machte sie die Ausbildung zur Verkäuferin. Später heiratete sie ihren Mann. Spätestens, als sie selbst Kinder hatten, merkten die Kerstings: „Es wird zu wenig für Kinder getan.“ Dabei denkt sie unter anderem an den Mehrgenerationenplatz, der in Liebenau geplant war, aber von der Parlamentsmehrheit abgelehnt wurde.

Machte sich vermehrt Gedanken um die Politik

Aus ihrer Sicht wäre dieser Platz das „i-Tüpfelchen“ für Liebenau geworden, unter anderem als Treffpunkt von Kindern und Senioren. Die Schwierigkeit, Kita-Plätze zu finden, fehlende Schwimmkurse – das trug dazu bei, dass sich Stefanie Kersting vermehrt Gedanken um die Politik machte.

„Meckern können alle, aber die wenigsten tun etwas.“ Sie wolle sich nicht von ihren Kindern fragen lassen, warum sie sich nicht in die Politik eingemischt habe, erzählt Kersting. So entschied sie, sich zu engagieren. Die Partei war schnell klar: Gemeinsam mit ihrem Mann ging sie zur Linken. „Der klassische Weg wäre die SPD gewesen“, erzählt Kersting. „Aber ich fühle mich bei den Linken einfach wohl.“

Eintritt bei den Linken

Als die AfD aktiv wurde, traten beide bei der Linken ein. Die Partei vergesse keinen, sie engagiere sich für Arbeitslose, geflüchtete Menschen und für Kinder, sagt die Ostheimerin.

Kita-Plätze für alle, die sie brauchen – und am besten kostenlos –, sind ein Ziel von Stefanie Kersting, wenn sie in den Landtag gewählt würde. Geld dafür ist aus ihrer Sicht in Hessen genug da. Für Kita-Plätze könnte das Geld besser genutzt werden, als um das Defizit des Kassel Airport auszugleichen.

Verbesserung des Nahverkehrs ist Kersting ein Anliegen

Ein besserer Nahverkehr ist ein weiteres Thema. Eine Busfahrt von Ostheim nach Hofgeismar dauere eine dreiviertel Stunde: „So wird die Verkehrswende nicht funktionieren“, sagt Kersting. Um die auf den Weg zu bringen, ist für sie ein Neun-Euro-Ticket für Menschen mit geringem Einkommen eine Idee.

„Wir brauchen Politiker, die das Leben des kleinen Mannes kennen“, ist Kersting überzeugt. Da sieht sie sich als Verkäuferin gut aufgestellt. Wenn sie kritisch angegangen wird, bleibt sie gelassen: „Kritik ist wíchtig, daran kann man wachsen.“

Will Farbe in den Landtag bringen

Der Parteiapparat der Linken im Landkreis ist überschaubar: So sieht man die Kandidatin, die auch sonntags unterwegs ist, um ihre eigenen Wahlplakate aufzuhängen. „Und ein bisschen Farbe kann der Landtag auch gebrauchen“, sagt Kersting lachend – mit Blick auf ihren auffälligen Haarschmuck. Den gestaltet sie selbst. Den trägt sie nicht nur im Stadtparlament, sondern auch, wenn sie mit der Familie zu 50er-Jahre-Partys geht. „Ich lebe die 50er Jahre“, sagt Kersting – und erklärt damit auch ihr Outfit.

Auf der Landesliste steht sie auf Platz 17: Mit 15 Prozent der Stimmen „wäre ich im Boot“. (Bernd Schünemann)

Zwölf Fragen an die Kandidaten: Stefanie Kersting Die Landtagswahl wäre für mich ein Erfolg, wenn … die Linke wieder im Landtag vertreten ist. Das hole ich mir nach einem langen Tag spät abends noch aus dem Kühlschrank: ein Astra Rakete. Auf gar keinen Fall in einer Sauna begegnen möchte ich: (denkt nach) meinem ehemaligen Klassenlehrer. Wenn ich den Fernseher einschalte, dann läuft… „Medical Detectives“ oder „Autopsie“. Den letzten Strafzettel habe ich bekommen für: zu schnelles Fahren. In meinem Lieblingsrestaurant bestelle ich am liebsten: Gyros mit Metaxasoße. Mit dieser prominenten Person würde ich gerne einen Abend verbringen: Den hätte ich gern mit Bud Spencer verbracht. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten… egal wo, Hauptsache, mit der Familie. Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler sein dürfte, würde ich… Das ist schwierig. Ich würde den Miethaien den Kampf ansagen und Sozialwohnungen bauen. Bei diesem Song singe ich lauthals mit: „Ist da jemand?“ von den Broilers. Diese Marotte würde ich mir am liebsten abgewöhnen: meine Morgen-Mauligkeit. Mit diesen drei Eigenschaften würden mich meine besten Freunde beschreiben: witzig, unternehmungslustig, durchgeknallt.