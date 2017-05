Marktplatz: Straßenkünstler für Apfelfest gesucht

+ © Gitta Hoffmann Straßenkünstler gesucht: Wer hat Lust, sein Talent als Straßenkünstler beim Apfelfest in Hofgeismar zu zeigen? © Gitta Hoffmann

Das Apfelfest in Hofgeismar findet in diesem Jahr zwar bereits zum 12. Mal statt, aber in diesem Jahr ist das Kulturforum Hofgeismar das erste Mal dabei.