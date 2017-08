Streit im THW: Hofgeismarer Katastrophenschützer sind ausgesperrt

Verschlossen: Montagmorgen um 9 Uhr war das THW für die Mitglieder noch zugänglich. Als man am Nachmittag in die Unterkunft im Kasinoweg wollte, waren die Schlösser ausgetauscht worden.

Hofgeismar. Bei einem Katastropheneinsatz kann das Technische Hilfswerk (THW) in Hofgeismar derzeit nicht eingreifen. Der Ortsverband ist abgemeldet und droht auseinander zu fallen.

Das THW bezeichnet sich als das „zentrale Zahnrad des Zivilschutzes“. In Hofgeismar greift dieses Zahnrad derzeit nicht mehr. Der THW-Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland hat den Ortsverbandsbeauftragten Karl-Wilhelm Malzfeldt abgesetzt und die Liegenschaft im Kasinoweg gesperrt. In der Einsatzleitstelle in Kassel ist die Hofgeismarer Einheit seit vorvergangenem Wochenende abgemeldet.

„Es ist eine Menge passiert“, erklärte Werner Vogt, als Landesbeauftragter Chef der Drei-Länder-Behörde, auf Anfrage unserer Zeitung. Es seien in Hofgeismar Dinge vorgefallen, „die mich veranlasst haben, den Ortsbeauftragten zu suspendieren“, sagte Vogt. Da es sich um ein laufendes Verfahren handele, könne er nicht mehr sagen und wolle „keine schmutzige Wäsche waschen – auch um Karl-Wilhelm Malzfeldt zu schützen“.

Bekannt geworden ist, dass der Landesverband Malzfeldt schon vor Monaten nahe gelegt hatte, einem Jüngeren Platz zu machen. Weil jedoch die Arbeit des 66-Jährigen im Ortsverband hoch geschätzt wird, hatten sich 39 der 50 Mitglieder in einer Petition beim Präsidenten des THW für Malzfeldt eingesetzt. Als sie abschlägig beschieden wurde, sollen rund 15 Mitglieder mit Austritt gedroht haben, heißt es aus THW-Kreisen.

Sein Verband könne sich nicht auf diese Weise unter Druck setzen lassen, sagt Werner Vogt. Die Konsequenzen: Malzfeldt wurde abgesetzt und die Schlösser der Liegenschaft im Kasinoweg ausgetauscht. Seitdem kommt kein THW-Helfer mehr ins Gebäude. „Hier liegen Millionenwerte an Bundeseigentum“, sagt Vogt, „die mussten wir sichern.“ Auch die Internetseite des Ortsverbands ist aktuell nicht erreichbar. Vogt betont aber, dass der Ortsverband erhalten bleiben soll. Für kommenden Freitag hat er zu einer Versammlung aller Mitglieder eingeladen.