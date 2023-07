Taschendiebstähle im Hofgeismarer Discountmarkt: Polizei ermittelt

Von: Bernd Schünemann

In einem Discountmarkt in der Garnisonsgalerie in Hofgeismar wurden Kunden bestohlen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

In einem Discountmarkt in Hofgeismar wurden mehrfach EC-Karten und Geldbörsen gestohlen.

Hofgeismar – Taschendiebstähle beschäftigen die Polizei. Beide Fälle ereigneten sich laut Polizei in dem Discountmarkt in der Hofgeismarer Garnisonsgalerie.

Demnach wurde am Mittwoch, 12. Juli, die Geldbörse einer 77-Jährigen mitsamt EC-Karte entwendet. Die Karte konnte rechtzeitig gesperrt werden. Am Dienstag, 27. Juni, wurde eine 72-jährige Frau in dem Markt in ein Gespräch verwickelt, berichtete Polizeisprecher Matthias Mänz. An der Kasse stellte sie fest, dass ihr Portmonee verschwunden war. Auch in diesem Fall war die EC-Karte gestohlen worden.

Ein Versuch, Geld abzuheben, scheiterte, weil die Karte gesperrt wurde. Am 21. Juni hatte eine 82-jährige Frau festgestellt, dass ihre Geldbörse fehlte. Hier ist nicht klar, ob die Börse verloren oder gestohlen wurde.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 05671/99 280. (Bernd Schünemann)