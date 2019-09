10.000 kamen zum Mittelalterfest im Tierpark Sababurg

Das Mittelalterfest im Tierpark Sababurg war ein voller Erfolg: Rund 10.000 Besucher kamen zu dem Event.

Wenn Renate Stöhr in aller Seelenruhe Möhren für das abendliche Mahl schnippelt, zwischendrin ein Scheit auf das Feuer legt und immer mal wieder an einem Tongefäß nippt, ja dann ist Mittelalterzeit für die Marburgerin. Sie war eine von mehreren hundert Liebhabern der vergangen Epoche, die beim großen Mittelalter Spectaculum am Wochenende im Tierpark Sababurg den Gästen einen Eindruck von damals vermitteln.

Zum 15. Mal hatte die Parkverwaltung zu dem Event geladen, bei dem 120 Händler und Handwerker sowie Gruppen, die mittelalterliches Lagerleben zeigten, mitmachten. Auch wenn der Besucherrekord aus dem letzten Sommer mit 25.000 Gästen nicht erreicht wurde, so waren doch wieder mehr als 10.000 dabei.

+ Ließen die Schwerter blitzen: Auch wenn es nur ein Showkampf war, den die Ritter präsentierten, so trainieren sie dafür regelmäßig, Harte Schläge auf den Rücken und Attacken ins Gesicht sind dabei tabu. © Tanja Temme

Ein bunt gemischtes Publikum, von denen nicht wenige als Burgfräulein, Magd, Gaukler oder Ritter kostümiert waren, konnte man sehen. „Für mich ist das Schau-Mittelalter, das hat wenig mit der damaligen Zeit zu tun“, kritisierte Besucherin Regine Leinweber das Heereslager. Sie selbst gehöre einer Gruppe an, bei welcher man mehr Wert auf Authentizität lege, etwa Hirsebrei esse und nur selbstgenähte Gewänder trage, die mit Pflanzenstoffen gefärbt seien, schilderte sie den Unterschied.

Zahnbürste muss sein

Dass sie hier „eine romantisierte Form“ des Mittelalters lebten, stritt Thomas Wilhelm von Hora Libertatis nicht ab. Handys, Zahnbürste oder eingeschweißte Lebensmittel müssten zwar nicht unbedingt offen herumliegen, aber hätten sie natürlich dabei. Der 35-Jährige war es übrigens auch, der die Kämpfe auf dem Turnierplatz leitet, wo in Kettenhemden mit Schwertern aufeinander eingedroschen wurde.

Besonders schön seine Ansage am Schluss, wenn bis auf einen alle am Boden lagen und sich erst erhoben, als er den Befehl „Ostern“ gab, was so viel heißt wie aufstehen. Glühend rote Gesichter kamen nach den gespielten Auseinandersetzungen zum Vorschein, ist so eine Rüstung doch gerne mal an die 40 Kilo schwer.

Doch nicht nur das Unterhaltungsprogramm mit zaubernden Hexen, Greifvögeln und Musikern mit Dudelsäcken und Trommeln kam an, auch ein Bummel über den Markt machte vielen Laune: Von mittelalterlichen Häubchen über ausgewählte Whiskeysorten, Tees und Gewürze bis hin zu Töpferware und Fellen konnte man da erwerben.

Natürlich wurde da in „Silbergulden“ bezahlt und sich mit „Fahret denn wohl“ verabschiedet. Und wer wissen wollte, was die Zukunft noch bringt, stattete der Wahrsagerin einen Besuch ab. Obwohl viel los war, gab es im Parkbereich keine Probleme, wo die Feuerwehr Gottsbüren als Einweiser tätig war.

Von Tanja Temme