Nach der Wiederöffnung:  Das Ziegen-Streicheln fehlt

Mit bis zu sieben Kassen, Einweisern am Parkplatz und jeder Menge Flaschen mit Desinfektionsmittel hat sich der Tierpark Sababurg auf das erste Wochenende nach der Corona-Pause vorbereitet.

Auch wenn die großen Massen ausblieben, so erfreute man sich über sehr zufriedenstellende Zahlen. Bei schönem Frühlingswetter kamen 3000 Gäste am Samstag. Bis Sonntagnachmittag wurden noch einmal 2100 Besucher gezählt.

In der derzeitigen Situation sei die maximale Besucherzahl erreicht, wenn die ausgewiesenen Parkplätze belegt seien. Der Park ist mit anderen Tierparks in Deutschland gut vernetzt. Von denen hatten einige schon ein paar Tage früher geöffnet. Und so konnten die Mitarbeiter an der Sababurg von deren Erfahrungen profitieren.

Zufrieden zeigte sich Parkverwalter Karl Görnhardt am Samstagmittag: „Wir sind bestens vorbereitet. Wenn ich mich umschaue, bin ich sehr zufrieden, wie alles läuft.“ Auch der Freitag sei mit 1500 Besuchern schon sehr erfreulich gewesen, berichtete er. Absperrbänder, Hinweisschilder und 30 Aufsteller mit Desinfektionsmittel prägen das Bild. „Das stört uns nicht weiter. Hauptsache ist, dass wir wieder hier herdürfen“, erklärte Familie Biehlig aus Kassel. Sie hatte in ihrem Wohnmobil auf dem Parkplatz von Freitag auf Samstag übernachtet. Einen Gedanken, den laut Biehligs noch vier weitere Wohnmobilisten hatten.

„Die paar Einschränkungen stören uns nicht, da wir hier am liebsten mit dem Hund eine große Runde machen“, erklärte Doris Mainz-Neumann. Sohn Levin korrigierte: „Die Ziegen streicheln zu dürfen, fehlt mir schon. Aber das wird ja bald besser “, sagte Levin.

Damit alles reibungslos ablief, waren etwa 15 Mitarbeiter pro Schicht im Einsatz. Vom Parkplatz über den Eingangsbereich bis zum Ausgang wurden die Besucher von den Mitarbeitern betreut. „Es läuft super. Alle sind diszipliniert und entspannt, sodass wir eigentlich nicht eingreifen müssen“, sagte Parkpädagogin Renate Hofmann. Sie verwies darauf, dass der Park „pünktlich zur Wiedereröffnung“ den größeren neuen Eingangsbereich präsentieren könne.