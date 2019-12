Unterwegs mit einer Tierpflegerin im Tierpark Sababurg

Wie sieht der Arbeitstag einer Tierpflegerin im Tierpark Sababurg aus? Um das herauszufinden, haben wir Lena Waldeck einen Tag bei der Arbeit begleitet.

Um sieben Uhr ist es noch dunkel im Tierpark Sababurg. In der Futterküche herrscht aber schon reges Treiben. Hier ist auch Lena Waldeck anzutreffen. Die 30-Jährige aus Mariendorf ist Tierpflegerin. Ihr Revier ist der Urwildpark.

Nachdem Obst und Gemüse zurechtgeschnitten und der Wagen beladen ist, geht es los. Erste Station auf ihrer Route am Vormittag sind die Wildschweine. Und das wissen die genau. Sie grunzen und quieken Waldecks Wagen entgegen und laufen neben ihm her, als die Pflegerin den Weg an ihrem Gehege bis zur Futterstelle entlang fährt. Beim Füttern muss Waldeck im Gerangel auf ihre Beine achten, denn „die Zähne sind gefährlich“, sagt sie. Wenn die Schweinchen glücklich schmatzen, fällt das Zählen leichter. Alle da. Alle gesund.

Tierpark Sababurg: Wisenten warten in Einzelboxen auf ihr Frühstück

Weiter geht es zu den Wisenten. Hier kann Waldeck nicht mehr das Gehege betreten. Die mächtigen Tiere sind ihrer inneren Uhr folgend aus ihrem weitläufigen Gehege in Einzelboxen aus kräftigen Balken marschiert und warten dort auf ihr Frühstück. An jeder Box kann von außen mit schweren Ketten ein Gitter herabgelassen werden, falls ein Tier für den Arzt von der Herde getrennt werden muss. „Das üben wir auch, damit sie die Situation kennen“, sagt Waldeck.

Bei den Maralen, den asiatischen Rothirschen, wartet gerade jemand auf den Tierarzt: Lidena kann nicht gut mit dem linken Bein auftreten. Das hindert sie aber nicht daran, interessiert der Reinigungsaktion des Geheges zuzusehen. Ihr Sohn kann es kaum erwarten, dass Waldeck fertig wird. Denn wenn alles sauber ist, gibt es Frühstück.

Aufgaben als Tierpflegerin im Tierpark Sababurg: Tiere zählen, Gehege reinigen, füttern

So geht es weiter von Gehege zu Gehege: Tiere zählen, Gesundheitskontrolle, Gehege reinigen, Füttern. Alle warten sie auf ihr Frühstück, die Rentiere, Damhirsche, Elche, Wölfe, Leineschafe, weiße Damhirsche, Rothirsche, ungarische Steppenrinder, Przewalzki Pferde, Dybowskihirsche und Wapitis. Natürlich hat auch eine Tierpflegerin ihre Lieblinge: Elchkuh Greta, Rentierbulle Tjorre und Rothirsch Babsi sind besonders zutraulich und Lena Waldeck deshalb ans Herz gewachsen.

Seit 2014 arbeitet die 30-Jährige im Tierpark. Nach der Schule, 2010, habe sie sich für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) an der Sababurg entschieden, so seien die meisten ihrer Kollegen zu ihrem Beruf gekommen. Danach machte sie eine Ausbildung zur Tierarzthelferin. Diese Kenntnisse seien im Arbeitsalltag noch heute sehr hilfreich. „Aber ich wollte wieder zurück in den Park“, sagt Waldeck. Und so schloss sie eine Ausbildung zur Tierpflegerin im Tierpark Sababurg an und übernahm im Anschluss die Verantwortung für ihr heutiges Revier.

Tierpark Sababurg: Mittagessen mit 15 anderen Tierpflegern

Nach der ersten Runde am Vormittag trifft sich Waldeck in der Stube mit ihren Kollegen zum Mittagessen. 15 Tierpfleger sind zur Zeit im Park angestellt, darunter vier Auszubildende. Sie tauschen sich untereinander aus – über den Zustand der Tiere, Futterbestellungen, anliegende Reparaturarbeiten.

Am Nachmittag geht es dann weiter: Heu und Stroh auffüllen, Zäune reparieren, Rasen mähen, Laub schneiden. Einige Tiere erhalten eine zweite Mahlzeit. In ihrem Revier gibt es keine Schaufütterungen. Aber an manchen Tagen nimmt sie Gäste mit, die einen Tag als Tierpfleger verbringen wollen. Um 16 Uhr hat Lena Waldeck Feierabend. Am nächsten Tag geht es dann wieder von vorne los. Und Waldeck macht sich in aller Frühe auf den Weg durch den Reinhardswald, um viele Stunden vor Eröffnung des Parks die Tiere zu versorgen.

