Tierschau beim Viehmarkt in Hofgeismar: Sieg für Schimmelschönheit

Bei der Tierschau beim Hofgeismarer Viehmarkt konnte erneut die dunkle Friesin „Dornröschen“ den Sieg holen. Diesmal wurde auch eine neue Klasse von den Preisrichtern bewertet.

Hofgeismar – Wieder einmal hängte die kleine Schimmelschönheit „Lendorffs Karma“ die dunkle Friesin „Dornröschen“ ab: Wie schon im Vorjahr wurde die Mini-Appaloosa Stute aus Borken Siegerin der Tierschau beim Hofgeismarer Viehmarkt. Gute Chancen das Siegertreppchen zu besteigen hatte auch der Friesen-Rappe, der aber im Endring sichtbar keine Lust mehr hatte und somit Punkte einbüßte.

Erstmals fand die Vorführung auf dem neuen Gelände gegenüber der Alten Turnhalle statt. Mehrere Hundert Gäste hatte die Traditionsveranstaltung am Samstag angezogen.

„Wir bewerten, wie sich die Pferde hier und heute zeigen“, sagte Preisrichter Andreas Hornemann. Manchmal sei die Tagesform eben nicht optimal. Der Pferdekenner war erstmals für die Bewertung der Tiere zuständig, da der langjährige Richter Florian Solle in den Ruhestand gewechselt ist. Auch künftig soll er diese Aufgabe übernehmen, hießt es vonseiten der Viehmarkt AG. Sehr zufrieden zeigte sich der Richter mit der Qualität der gezeigten 60 Stuten und 22 Fohlen. „Wir haben heute viele sehr gute Tiere dabei – gerade bei den Ponys sind viele im Spitzenbereich, die sich qualitativ nur in Nuancen unterscheiden“, so der Experte.

Neben der Körperform wurde auch auf den Bewegungsablauf geachtet. Deshalb mussten die Halter ihre Pferde im Schritt und im Trab präsentieren. Und weil Friesin Dornröschen von Wilfried Sasse am Ende nicht mehr laufen wollte, kam sie nicht mehr als Zweitplatzierte in Frage. Den Titel machte ihr das Deutsche Reitpony „Der Teufel trägt Prada“ abspenstig, die Laura Pape aus Northeim gehört. Grundsätzlich zeigten sich die beiden Richter, zu denen auch Walter Robert zählte, beeindruckt von der Vorführung der Tiere: „Wir sehen, dass geübt wurde. So harmonisch wie hier läuft es nicht überall“, meinten die beiden.

Dass die kleine Karma gute Chancen hatte, den Sieg zu holen, war ihrer Halterin Sylvia Lohmann schon vor der Schau bewusst. „Sie war bei vielen Schauen schon Erste“, berichtete die Appaloosa-Züchterin stolz. Gepunktet hat Karma nicht nur mit ihrem Gang, sondern auch mit ihrem schönen Kopf und den rassetypischen großen, wachen Augen. „Natürlich muss auch das Gesicht ansprechend und schön sein – sie sollte einen gewissen Stutencharme haben“, sagte Robert.

Hingucker gab es auch in der neuen Klasse von Schwarzwäldern – acht Stuten waren dabei. Mit ihren blonden Mähnen und schokofarbenen Fell kamen sie auch bei den Besuchern gut an. Neugierig wurde von den vielen Besuchern auch der neue Platz beäugt. Obwohl dieser noch etwas uneben war und auch eine leichte Steigung hat, wurde er überwiegend gelobt. (Tanja Temme)