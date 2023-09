Tobias Seydler kandidiert für die Freien Wähler

Von: Bernd Schünemann

Mit seinem Trecker macht Tobias Seydler unter anderem Brennholz selbst. Er fährt Motorrad und ist gern mit seinem Campingbus unterwegs. Außerdem saniert er mit seiner Freundin ein Fachwerkhaus in Gottsbüren. © Bernd Schünemann

Wer in Zukunft Hessen regiert, entscheidet sich am 8. Oktober. Wir stellen die Kandidaten für den Landtag vor. Tobias Seydler kandidiert für die Freien Wähler (FW).

Deisel – „Wenn mir etwas nicht gefällt, muss ich mitmachen und nicht am Rand stehen“, sagt Tobias Seydler aus Deisel. Weil ihm die Windkraft im Reinhardswald und die Politik des damaligen Bürgermeisters nicht gefielen, entschied sich Seydler zum Mitmachen: Er wurde Mitglied der Freien Wahlgemeinschaft (FWG) in Trendelburg. „Mit null Ahnung“ stieg er 2015 in die Lokalpolitik ein. 2021 kam er ins Stadtparlament. Jetzt will Seydler für den Landesverband der Freien Wähler (FW) in den Hessischen Landtag einziehen.

Als Landtagsabgeordneter könne er vor Ort helfen

Manche lokalen FWG-Mitglieder seien der Ansicht, „Landespolitik ist nicht unsere Baustelle“, sagt der 50-Jährige, der auch Vorsitzender des Stadtverbands ist. Das sieht der Vermögensberater anders: Wenn die Trendelburger FWG dem Landesverband angehöre, gebe es „Informationen aus erster Hand aus Wiesbaden“.

Davon könne der allein agierende Stadtverband profitieren. Und als Landtagsabgeordneter könnte er vor Ort helfen. Derzeit diskutieren die Mitglieder, ob sie sich dem Landesverband anschließen wollen.

„Mit offenen Armen“ sei er 2015 in der Wahlgemeinschaft aufgenommen worden. Dort werde offen diskutiert, die Mitglieder zeigten Respekt vor unterschiedlichen Meinungen. „Da mache ich mit“, war sein Gedanke. In seinem Heimatort habe die FWG einiges bewegt, sagt er und verweist auf drei Bürgerbegehren sowie die Unterstützung für Martin Lange im Bürgermeister-Wahlkampf.

Will sich mit den Themen Windkraft und Energie beschäftigen

Wenn der Sprung in den Landtag gelingen sollte, will er das Thema Windkraft und Energie in Wiesbaden angehen. Er hält die Entscheidung für falsch, dass viele Windräder in Wäldern gebaut werden sollen: „Die Wälder müssen geschont werden.“ Deswegen müsste auch der Teilregionalplan Energie geändert werden, der mögliche Standorte von Windrädern festlegt. Wenn er gewählt würde, will er „dem Reinhardswald und den anderen Wäldern in Wiesbaden ein anderes Gewicht geben“.

Auch Geld ist ein Thema. Er blickt auf Flächenkommunen wie Trendelburg, von denen es viele im Wahlkreis gebe: „Wie sollen die Kommunen die Belastungen schultern“, fragt er und will eine andere Landesförderung. Dabei hat er auch den Länderfinanzausgleich im Blick: Hessen zahle ein und unterstütze Nordrhein-Westfalen. Aber das Nachbarland schaffe die Straßenausbaubeiträge ab: „Da muss man drüber nachdenken.“

Seine Hobbys sind Tanzen und Motorradfahren

In seiner Freizeit tanzt Tobias Seydler gern mit seiner Partnerin Stefanie Bender Salsa. Auch sie ist in der FWG aktiv – und Seydlers Ersatzkandidatin, wenn er ausfallen sollte.

Er fährt gern Motorrad und arbeitet mit dem McCormick-Trecker. Und er ist mit Stefanie Bender im VW-Bus unterwegs. Mit dem Dachzelt im Bus machen sie Campingurlaub. Daneben sanieren beide gerade ein Fachwerkhaus in Gottsbüren.

Seydler steht bei der Landesliste auf Platz 43

Er wäre froh, wenn die Freien Wähler mit sieben oder acht Prozent in den Landtag einziehen würden. Auf der Landesliste steht Seydler auf Platz 43. „Ich habe keine Träne im Auge,“ wenn es nicht mit dem Landtag klappen sollte. Dann will er den Landesverband weiter unterstützen und sich auf die Kommunalpolitik konzentrieren.

Derzeit beschäftigt der Fall Hubert Aiwanger viele Menschen. Der bayerische Innenminister ist Landes- und auch Bundesvorsitzender der Freien Wähler (FW).

Das sagt Tobias Seydler dazu: „Hubert Aiwanger stellt mehr als deutlich klar, dass diese Zeilen nicht von ihm verfasst wurden.“ Er leiste gute Arbeit für die Bürger, auf seine Erfahrung und seine Kompetenz sollten und dürfen die Menschen nicht verzichten. (Bernd Schünemann)

Zwölf Fragen an die Kandidaten: Tobias Seydler Die Landtagswahl wäre für mich ein Erfolg, wenn … die Freien Wähler mit souveräner Stimmenanzahl in den Landtag einziehen. Das hole ich mir nach einem langen Tag spät abends noch aus dem Kühlschrank: Ein Stück Dürre Runde. Auf gar keinen Fall in einer Sauna begegnen möchte ich: Da fällt mir niemand ein. Sauna ist für mich ein Ort der Entspannung, weniger der Begegnung. Wenn ich den Fernseher einschalte, dann läuft… ein guter Film. Den letzten Strafzettel habe ich bekommen für: fünf Stundenkilometer zu viel am Ortsausgang in Vellmar. In meinem Lieblingsrestaurant bestelle ich am liebsten: Pizza mit Feta, Lauch und frischen Champignons. Mit dieser prominenten Person würde ich gerne einen Abend verbringen: Mark Knopfler. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten… im Dachzelt. (Tobias Seydler besitzt einen VW-Campingbus) Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler sein dürfte, würde ich… führende Wissenschaftler einladen, um darüber zu sprechen, was wir heute tun müssen, damit nachfolgende Generationen eine lebenswerte Erde erleben. Bei diesem Song singe ich lauthals mit: Das wechselt, auf jeden Fall bei Rock-Klassikern. Diese Marotte würde ich mir am liebsten abgewöhnen: Aufschieben, um dann auf den letzten Drücker Vollgas geben zu müssen. Mit diesen drei Eigenschaften würden mich meine besten Freunde beschreiben: Redet Klartext, lösungsorientiert, humorvoll.