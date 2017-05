Politische Überraschung in Trendelburg: Bürgermeister Bachmann hört auf

Hofgeismar. Alle hatten fest damit gerechnet, dass er zur Bürgermeisterwahl am 24. September wieder antreten würde. Doch am Freitag hat Trendelburgs Bürgermeister Kai Georg Bachmann überraschend seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur bekanntgegeben.

Der 39-jährige Vater von vier Kindern gibt hauptsächlich private Gründe für seinen Entschluss an. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte er, die Belastungen, die das Bürgermeisteramt für ihn und seine Familie mit sich bringe, seien groß. Deshalb werde er zurück zur Bundeswehr gehen, von der er vor fünf Jahren zur Ausübung des Bürgermeisteramtes freigestellt worden war. Als Elektroingenieur und IT-Fachmann habe er jetzt noch die Chance, fachlich bei der Bundeswehr wieder Fuß zu fassen. Er habe den Eindruck, dass er mitgeholfen habe, Trendelburg wieder auf einen guten Weg zu bringen.

So sehen es auch die Fraktionen von SPD und CDU in der Stadtverordnetenversammlung. In einer ersten Stellungnahme dankten die Vorsitzenden Diana Hartgen und Kerstin Baumann Bachmann ausdrücklich “für seine überaus erfolgreich geleistete problem- und sachorientierte Arbeit“. So habe erstmals nach 13 Jahren wieder der Haushalt ausgeglichen werden können. SPD und CDU wollen „gerne die erfolgreiche, positive Arbeit mit einem gemeinsamen Kandidaten fortsetzen.