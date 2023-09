Trockener Wald hält auf Trab: Feuerwehr Hümme feiert Geburtstag mit Kommers, Besuchertag und Umzug

Von: Tanja Temme

Leiten die Geschicke der Hümmer Feuerwehr: Jugendfeuerwehrwartin Janika Salfer und ihr Vertreter Max Wieners, Wehrführer Timo Wegner und Jana Hassenpflug, Vorsitzende des Feuerwehrvereins (von links). © Temme, Tanja

Als ein Feuerwehrmann noch mit einem Fahrrad durchs Dorf fuhr und seine Kameraden mit dem Klang eines Horns über einen Brand informierte, gründete sich die Freiwillige Feuerwehr Hümme. Seit 100 Jahren besteht diese nun schon - Grund genug, einmal ausgiebig zu feiern.

Hümme – Ganze drei Tage wurde am Wochenende bei einem Kommers, Besuchertag, Partyabend und Festzug der Geburtstag gewürdigt.

Dass sich der Aufgabenbereich der Feuerwehr seit der Gründungszeit stark verändert hat, konnten die Gäste am Samstag erfahren. Auf dem Hof am Gerätehaus zeigten die Mitglieder der Wehr, womit sie nun oft zu tun haben: „Früher war es die Brandbekämpfung an Häusern und heute sind wir oft bei Verkehrsunfällen und zunehmend auch in brennenden Wäldern im Einsatz“, erklärte Wehrführer Timo Wegner.

Miniwaldbrand wurde inszeniert

Um dieses zu demonstrieren hatte man mit zwei dicken Ästen und Erde einen Miniwaldbrand inszeniert. „Mit der Wärmebildkamera schauen wir, wie hoch die Temperatur im Holz und im Boden nach dem Löscheinsatz noch ist“, erläuterte Feuerwehrmann Timo Wenzel einem wissbegierigen Jungen. Dieser staunte, dass bei einem Waldbrand sogar im Erdreich viele Glutnester vorhanden sind. „Waldbrände sind leider fast Alltag, weshalb wir dafür auch leichte Spezialschläuche und Hacken zum Lockern des Bodens angeschafft haben“, berichtete Wenzel.

Mini-Waldbrand: Feuerwehrmann Timo Wenzel zeigt Adrian Kukuck worauf die Wehr bei einem Waldbrand achtet. Eine Wärmebildkamera ist da unabdingbar. © Temme

Bilderausstellung zeigte, wer aktuell zur Einsatzabteilung gehört

Auch bei Verkehrsunfällen muss die Feuerwehr immer häufiger Hilfestellung leisten und dabei etwa mit Schere und Spreizer Menschen aus den Fahrzeugen befreien. Das schwere Gerät durften Besucher ausprobieren. Wer aktuell zur Einsatzabteilung gehört, konnte man bei einer Bilderausstellung in der Fahrzeughalle sehen. Alle 21 Männer und sechs Frauen der Hümmer Wehr wurden hier gezeigt.

Blick in die Historie der Hümmer Feuerwehr

Auftakt der Geburtstagsfeier war am Freitagabend, als Wehrführer Wegner auch einen Blick in die Historie gab. Seit mehr als 50 Jahren gehören der Wehr auch die „Feuerwehr-Ladies“ an, die etwa bei Einsätzen im Ort für die Verpflegung zuständig sind. „Nirgendwo bekommt man so schnell heißen Tee und Kaffee wie hier in Hümme“, lobte der stellvertretende Stadtbrandinspektor Rainer Wiegand die Damen.

Weiterhin pflegen die Hümmer auch eine gute Beziehung zu ihrer Partnerwehr aus Birkungen in Thüringen, von der einige beim Fest mit dabei waren. Bürgermeister Torben Busse lobte gleich zwei Aspekte der Wehr: Die Wehr würde ein sehr harmonisches Miteinander leben und sich stark bei Veranstaltungen im Ort einbringen, sagte er. Wer beim Kommers genau hingehört hatte, konnte erahnen, was man sich vonseiten der Wehr wünscht. Denn es wurde vorsichtig die beengte Situation im Feuerwehrgebäude und dem zugehörigen Hof angesprochen.

Timo Carrier half Viola beim Umgang mit einer hydraulischen Schere, die Besucher ausprobieren konnten. © Temme, Tanja

Feuerwehr in Calden feierte ebenfalls Geburtstag

Am gestrigen Sonntag klang das Fest mit einem Umzug aus - insgesamt 18 Fußgruppen und Wagen bestehend aus der Feuerwehr und weiteren Hümmer Vereinen waren daran beteiligt.

Noch eine weitere, etwas jüngere Feuerwehr im Kreisteil Hofgeismar feierte am Wochenende Geburtstag. Die Feuerwehr in Calden hatte für zwei Tage zum Feiern eingeladen, denn hier besteht die Einsatzabteilung seit 90 Jahren und die Jugendfeuerwehr seit 60 Jahren, was die Caldener und Gäste zum ausgiebigen Feiern nutzten. (Tanja Temme)