TSG Hofgeismar besteht seit 175 Jahren und feiert großes Jubiläum

Von: Gerd Henke

„Vereint seit 175 Jahren“, lautet das Motto zum TSG-Jubiläum, das hier von Vorsitzendem Henner Sattler und Festausschussvorsitzendem Christoph Graul mit Turnbeuteln und Luftballons für die Festwoche präsentiert wird. © Gerd Henke

Das Geburtsjahr der TSG Hofgeismar ist ein großes historisches Datum – 1848. Die erste deutsche Revolution mit dem Streben nach Einheit und Freiheit und der ersten Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche erfasste damals auch die Menschen in Hofgeismar.

Hofgeismar – Weil die Turnerschaften damals eine tragende Rolle im Kampf um bürgerliche Freiheiten spielten, organisierten sie sich in Vereinen. Auch in Hofgeismar. Hier gründeten die Anhänger von Turnvater Jahn die Turn- und Sport Gemeinschaft.

In diesem Jahr – 175 Jahre später – will die TSG das Jubiläum groß feiern. Als Festwoche ausgewählt haben Vorstand und Festausschuss die Woche vom 9. bis 17. September. Dann werden sich rund um das Angerstadion und die Sporthalle die elf Abteilungen der TSG der Öffentlichkeit präsentieren.

Interessierte können an Schnuppertraining teilnehmen

„Wir wollen nicht nur intern im Verein das Jubiläum begehen, sondern auch nach außen wirken“, sagen TSG-Vorsitzender Henner Sattler und Festausschussvorsitzender Christoph Graul. „Und das nicht nur an einem Tag, sondern in einer ganzen Woche.“ Jede Abteilung erhält dann die Möglichkeit, ihr sportliches Spektrum zu demonstrieren.

Alle Trainingsstunden der Abteilungen werden in der Festwoche für alle Interessierten offenstehen. „Jeder, der an einem Schnuppertraining teilnehmen will, ist willkommen“, sagt Henner Sattler.

Stände und Festzelt auf dem Gelände des Angerstadions

Die Festwoche wird sich auf das Angerstadion und den Außenbereich konzentrieren. „Mit Ständen und Festzelt wird das Gelände zu einem kleinen TSG-Dorf“, so der Vereinsvorsitzende. Dort sollen die Preise für Essen und Trinken moderat ausfallen. „Wir wollen keinen Gewinn machen.“

Weil die Vereinsmitglieder selber mitfeiern sollen und wollen, „haben wir eine externe Bewirtung organisiert“, sagt Festausschussvorsitzender Christoph Graul, damit die Abteilungen nicht damit belastet würden. Das gelte auch für die Security.

In der TSG genießen die elf Abteilungen weitgehende Selbstständigkeit. „Nur oben an der Spitze läuft alles zusammen“, sagt Vorsitzender Henner Sattler. „Aber wenn’s drauf ankommt, sind wir alle vereint – und das seit 175 Jahren.“ (Gerd Henke)