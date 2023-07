Ukrainer laden zum Kulturfest ein

Landestypische Musik, Tanz und Gerichte in der Liebenauer Kulturscheune

+ © Gerd Henke Jeden Dienstag trifft sich der Vorbereitungskreis des ukrainischen Kulturfestes. Bürgermeister Harald Munser (Mitte) ist immer dabei. Maryna Myroshnychenko (rotes Kleid) ist die Übersetzerin. © Gerd Henke

Zu einem großen Kulturfest lädt die ukrainische Gemeinschaft im Kreis Kassel Landsleute und Deutsche ein. Das Fest soll am Samstag, 22. Juli, ab 15 Uhr in der Liebenauer Kulturscheune stattfinden.

Liebenau – Seit einiger Zeit schon planen etwa 50 ukrainische Geflüchtete, vornehmlich Frauen, das Fest. Jeden Dienstag treffen sie sich in der Kulturscheune und bereiten das Fest vor. Immer mit dabei sind Bürgermeister Harald Munser und seine Mitarbeiterin Kira Sperling.

Dass gerade Liebenau Ort des Kulturfestes sein wird, kommt nicht von Ungefähr: Einerseits verfügt die Stadt mit ihrer Kulturscheune und dem Gelände davor über einen hervorragenden Veranstaltungsort. Zum anderen aber hat eine Gruppe von Ehrenamtlichen um den Bürgermeister herum seit Beginn des Krieges im vergangenen Jahr zahlreichen ukrainischen Frauen und Kindern geholfen. „Wir haben inzwischen etwa 80 geflüchtete Menschen von den Grenzen abgeholt und bei uns in Liebenau und Hofgeismar unterbringen können“, sagt Munser. Da seien viele freundschaftliche Beziehungen entstanden.

Dass da ein ganzes Netzwerk von Ukrainern und deutschen Helfern entstanden ist, daran hatte auch der Ostheimer Ottmar Rudert maßgeblichen Anteil. Zusammen mit seinem Partner Günter Rüddenklau organisiert er seit 2016 Hilfstransporte in die Ukraine. „Auch durch Ottmar haben sich inzwischen Beziehungen in alle Richtungen von Stadt und Landkreis Kassel ergeben“, so der Bürgermeister.

Landestypische Tänze und Konzerte

Weil es ein Fest ist, bei dem die Veranstalter ukrainische Kultur darbieten wollen, gibt es ein Konzert und es treten Sängerinnen sowie Gitarren- und Flötenspieler auf. Tänzer führen landestypische Tänze auf. Vadim Petrowski, U-16 Weltmeister im Schach, lädt zu Simultanpartien an mehreren Schachbrettern ein.

Selbstverständlich wollen die Organisatoren auch allerlei „mit Liebe gewürzte authentische ukrainische Gerichte“ anbieten, wie es im Flyer heißt. Dazu gehöre auch „Wodka mit Speck“, heißt es aus dem Kreis der Organisatorinnen. An mehreren Ständen ist ukrainisches Kunsthandwerk zu sehen.

„Jeder, der sich mit uns verbunden fühlt, ist eingeladen“, sagt Maryna Myroshnychenko. Die 24-Jährige spricht fließend Deutsch und arbeitet derzeit an der Liebenauer Diemeltalschule. Maryna ist für die Deutschen die zentrale Person, wenn es um Übersetzungen von einer Sprache in die andere geht.

Das Kulturfest soll einem guten Zweck dienen: So werden die Erlöse als Spenden an zwei Krankenhäuser in Saporischschja gehen. Die Großstadt ist etwa 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt. In 55 Kilometern Entfernung befindet sich das größte Atomkraftwerk Europas, das zurzeit noch von den Russen besetzt ist.