Unfall mit drei Fahrzeugen auf Niedermeiser Straße: 28-Jähriger Fahrer schwer verletzt

Von: Tanja Temme, Thomas Thiele

Totalschaden: Das Auto des 28-Jährigen aus Calden brannte aus, nachdem es mit einem Lastwagen und dann noch mit einem weiteren Pkw kollidiert war. Die Niedermeiser Straße war stundenlang gesperrt. © Tanja Temme

Zwei Verletzte und einen Sachschaden von rund 40 000 Euro forderte gestern Morgen ein Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Landesstraße zwischen Niedermeiser und Hofgeismar. Dabei geriet ein Personenwagen in Brand.

Hofgeismar/Niedermeiser – Kurz nach 7 Uhr war ein 28-jähriger aus Calden von Niedermeiser kommend mit seinem Subaru in Richtung Hofgeismar unterwegs. Auf halber Strecke kam er kurz vor einer Kuppe in einer Linkskurve aus noch unbekannten Gründen mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Lastwagen zusammen, den ein 47-jähriger Mitarbeiter einer Hofgeismarer Baufirma steuerte.

Fahrer erlitt leichte Verletzungen

Durch den Aufprall wurde der Pkw an dem Lastwagen entlang geschleudert und stieß anschließend noch mit einem hinter dem Lkw fahrenden VW Golf zusammen, der von einem 34-Jährigen aus Hofgeismar gelenkt wurde. Der Wagen, dessen gesamter Frontbereich zerstört wurde, landete im Straßengraben.

Der Fahrer selbst erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde zur Weiterversorgung ins Hofgeismarer Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Versorgung aber gestern wieder verlassen konnte.

Wagen des Caldener Fahrers ging in Flammen auf

Der Wagen des Caldener Fahrers ging nach dem zweiten Zusammenstoß in Flammen auf. Der 28-Jährige hatte sich trotz seiner schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen noch rechtzeitig vorher aus dem demolierten Auto befreien können. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Er konnte nach einem Reifenwechsel sein Fahrzeug noch selbst in eine Werkstatt fahren.

Die Feuerwehr Hofgeismar löschte den Pkw und nahm ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel auf. Auslaufendes Öl sollte mit kleinen Dämmen gestoppt werden. Betriebsstoffe und Löschwasser sammelten sich im Straßengraben.

Landesstraße war bis 11.20 Uhr gesperrt

Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften fast zwei Stunden vor Ort. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Espenau wurden von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Kassel beauftragt, einen Bereich entlang der Straße auszukoffern. Deshalb war die Landesstraße von morgens bis etwa 11.20 Uhr gesperrt.

Zwei Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Pkw entstanden Totalschäden: Der Schaden am ausgebrannten Pkw wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt, den Schaden an dem Volkswagen beziffern die eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar auf etwa 5000 Euro. Die Beschädigungen an dem Lastwagen werden auf weitere rund 20 000 Euro geschätzt. (Tanja Temme/Thomas Thiele)