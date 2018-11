Bedarf an Ferienwohnungen in der Urlaubsregion am Reinhardswald steigt

Die Ferienregion rund um den Reinhardswald setzt auf attraktive Ferienwohnungen. Für den Ausbau solcher Quartiere gibt es Zuschüsse vom Land.

Oedelsheim, Gottsbüren, Trendelburg, Weißehütte – das sind nur einige Beispiele für Orte, wo in jüngster Zeit hochwertige Ferienwohnungen entstanden sind oder entstehen. Die Ferienregion rund um den Reinhardswald setzt nicht nur auf Camping- und Hotelurlaub, sondern auch auf Ferienwohnungen, um die Region für Übernachtungsgäste attraktiver zu machen.

Denn die Zahl der Quartiere sinkt durch die Schließung von Hotels und kleinen Pensionen kontinuierlich und die Qualität ist unter dem Durchschnitt, erklärt Ute Schulte, Touristik-Leiterin beim Regionalmanagement Nordhessen. Da müsse dringend etwas getan werden, denn der Urlaub in Ferienwohnungen boomt.

Schulte: „Wer Urlaub auf dem Land macht, der geht lieber in eine Ferienwohnung als ins Hotel.“ Und die Urlauber würden heute Wert auf hochwertige Ausstattung legen, denn sie gönnen sich im Urlaub das, was sie zuhause nicht haben. Das sei auch eine Chance zur Nutzung leer stehender Häuser, denn es bleibe, richtig geplant, am Ende immer etwas über – besser als Leerstand.

Zuschüsse für den Ausbau

Der Landkreis Kassel hat zusammen mit der Grimmheimat ein Konzept für hochwertige Ferienwohnungen in historischer Bausubstanz entwickelt und dem Umweltministerium vorgestellt, was daraufhin ein Zusatzprogramm zur Förderung dieser Ferienwohnungen entwickelte, schildert Peter Nissen vom Servicezentrum Regionalentwicklung in Hofgeismar.

In diesem Jahr wurden im Kreis Kassel neun Projekte mit 13 Wohnungen umgesetzt. Dabei geht es nicht nur um hochwertige Wohnungen in historischen Bauten (wie in Weißehütte), sondern auch um „Märchenstuben“ (wie im alten Pfarrhaus Trendelburg), es gibt Zuschüsse bis zu 25 000 und 35 000 Euro pro Wohnung. Regionalentwicklung und Grimmheimat vermitteln Unterstützungen bei der Planung und der späteren Betreuung.

Chance für leer stehende Häuser

Auch nächstes Jahr wird das Land Hessen den Ausbau von Ferienwohnungen fördern. Bis spätestens 17. Mai 2019 müssen zuwendungsreife Anträge bei den Landkreisen eingehen, eine vorherige Beratung wird empfohlen. Wie Staatsministerin Priska Hinz bekannt gab, wurde für 2019 ein Sonderprogramm aufgelegt, das zur Erhaltung und Umnutzung regionaltypischer Bausubstanz, der innerörtlichen Entwicklung und zur Förderung des Landtourismus dienen soll.

Gefördert wird neben den Baumaßnahmen auch der Ankauf. Voraussetzung für die neuen Quartiere sind mindestens drei Sterne, Onlinebuchbarkeit und Umsetzung der Standards des Bauens im ländlichen Raum. Erhöht werden die Chancen durch Barrierefreiheit, Umwelt- und Klimaschutz, klares Design ohne ortsfremdes Material, regionale Speisen und Getränke.

Urlaub im Naturpark

Harald Henne und seine Familie haben genau gerechnet: Die Hoteliersfamilie des „Lindenwirt“ in Oberweser-Weißehütte wird in einem angekauften, zuvor leer stehenden Nachbarhaus drei neue Ferienwohnungen einrichten. Denn die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten übersteigt seit Langem das Angebot. Schon jetzt haben sie bis zu 34 Gäste pro Tag und rund 800 Übernachtungen im Monat.

+ Ideal für Wanderer: Das Gasthaus und Hotel Zum Lindenwirt in Gottstreu-Weißehütte (hinter der Bäumen) ist eine beliebte Station für Wanderer, Rad- und Motorradfahrer. Im zugekauften Anwesen (links) sollen Ferienwohnungen entstehen. © Thomas Thiele

Und wegen des neuen Naturparks Reinhardswald und des Weserradweges direkt vor der Tür sowie der aus Sicherheitsaspekten steigenden Tendenz zum Deutschlandurlaub nimmt der Bedarf weiter zu. „Die Gäste können hier radeln, im Naturpark wandern, auf der Weser Kanufahren und auch die beliebte Sababurg und der Tierpark sind nicht weit“, betont Gastwirt Harald Henne, der das Gasthaus als Familienbetrieb zusammen mit seiner Frau Martina und Tochter Sabrina Henne betreibt.

Kapazitäten erreicht

„Unsere Kapazitätsgrenzen sind erreicht“, berichtet Henne, der bereits zwölf Mitarbeiter und drei Auszubildende beschäftigt. Deshalb beschloss er, ein benachbartes Fachwerkhaus zu kaufen und drei neue Ferienwohnungen einzurichten. „Diese können auch vermietet werden, wenn der Betrieb der Gästezimmer im Winter eingestellt ist“, ist sich Henne sicher. Doch zunächst sind umfangreiche Umbauten erforderlich.

Unterstützung erhält Henne vom Landkreis Kassel. „Ihr Vorhaben passt hervorragend in die Strategie des Landkreises Kassel, dessen Ziel es ist, sonst leer stehende regionaltypische Bausubstanz durch eine touristische Nutzung wieder zu beleben“ erklärte Vizelandrat Andreas Siebert bei einem Ortstermin zur Übergabe eines Förderbescheids.

Das Geld – es gab den Höchstsatz von 25 000 Euro pro Ferienwohnung – sei daher gut angelegt, sagte Siebert, der betonte: „Aktuelle Studien belegen, dass das Gast- und Beherbergungsgewerbe in Nordhessen eine weit größere Bedeutung hat, als bislang angenommen.“ Jedoch fehlten vielfach hochwertige Übernachtungsmöglichkeiten. Auch weil Gasthäuser in der Region geschlossen würden. „Eine gezielte Tourismusförderung ist daher gleichzeitig Wirtschaftsförderung für den ländlichen Raum“, so Siebert.

„Bei der Auswahl der Förderprojekte stehen für uns Qualitätsmerkmale an oberster Stelle“, ergänzt Peter Nissen vom Servicezentrum Regionalentwicklung. „Die geförderten Ferienwohnungen werden ansprechend aussehen sowie in einem wiedererkennbaren und hochwertigen Design ausgestattet sein, sodass der Gast gern bereit ist, einen angemessenen Preis zu bezahlen.“

+ Bestandsaufnahme: Unter der Verkleidung, die verschwinden soll, hat sich das Fachwerk gut erhalten. © Thomas Thiele

Wie Henne erläuterte, beabsichtigt er, die bestehende Plattenverkleidung an der Außenfassade abzureißen und dadurch den ursprünglichen Fachwerk-Charakter des Hauses wieder herzustellen. Im Haus selbst sollen zwei barrierefreie Ferienwohnungen im Erdgeschoss und eine größere Ferienwohnung im Obergeschoss eingerichtet werden. Bereits im August kommenden Jahres soll alles fertig sein. Die Gäste können dann auch die bereits vorhandene Fahrrad- und Motorradgarage sowie die Sauna nutzen.