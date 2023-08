Finanzen im Alltag

VHS-Herbstsemester beginnt im September – 1300 Kurse

Von: Bernd Schünemann

Der Weg zur Vhs: Das Foto zeigt den Eingang zum Kreishaus an der Wilhelmshöher Allee in Kassel, in dem auch die Volkshochschule Region Kassel untergebracht ist. © Malmus

Das Herbstsemester der Volkshochschule Region Kassel beginnt im September. Wir stellen einige der neuen Kurse vor.

Kreis Kassel – Die Volkshochschule Region Kassel setzt auf Online-Angebote. Aber im Angebot bleiben weiterhin viele Präsenzveranstaltungen. Das habe die VHS während und nach Corona gelernt und mitgenommen: Viele Teilnehmer wollen sich in den Kursräumen treffen und nicht online. Der Kontakt vor Ort sei für sie wichtig. Die Volkshochschule ist auch ein sozialer Ort, unterstreicht Felicia Toor. Sie leitet gemeinsam mit Sven Hebestreit die VHS Region Kassel.

Knapp 1300 Bildungsangebote gibt es im neuen Programm für das Herbstsemester, das im September startet. Damit sei die VHS auf dem Weg zum Vor-Corona-Niveau, sagt Toor. Im ersten Semester 2019 habe es 1500 Kurse gegeben. Im Frühjahrssemester 2023 hätten 90 Prozent der Kurse Belegungszahlen wie vor der Pandemie erreicht.

Die VHS-Leitung setzt auf eine Mischung aus bewährten und neuen Angeboten. Darunter sind unter anderem eine Vortragsreihe in Kooperation mit dem KSV Hessen Kassel, Veranstaltungen im Bereich ökonomische Bildung mit einem Experten der Bundesbank, akrobatisches Partner-Yoga und neue Angebote im Bereich „Junge VHS“, den es seit dem Frühjahrssemester in der Region gibt. Auch Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiger Themenbereich. Dazu gehört ein Nähkurs, in dem die Teilnehmer erfahren, wie sie vorhandene Stoffe in neue Produkte umwandeln können.

Das Lesen und Schreiben stärken Die Grundbildung (Stärkung der Lese- und Schreibfähigkeiten für Menschen mit Schwierigkeiten) bleibt ein wichtiges Thema für die VHS. Sie bietet den Kurs „Deutsch – Lesen lernen, Schreiben lernen“ für Menschen an, die sehr unsicher im Lesen und Schreiben sind. Er findet in Baunatal, Hofgeismar, Kassel und Wolfhagen statt. Offene Lerntreffs in Kassel (im Victoriahaus und in der Stadtbibliothek), Baunatal, Hofgeismar und Wolfhagen ergänzen dieses Kursangebot.

Die VHS-Leitung setzt weiterhin auf Vernetzung: Die Volkshochschule arbeitet mit verschiedenen Partnern und Institutionen zusammen. Anlässlich des Jahrestags des Bombenangriffs auf Kassel am 22. Oktober 1943 gibt es eine Reihe mit elf Veranstaltungen, die gemeinsam mit zahlreichen Kasseler und regionalen Kooperationspartnern angeboten wird, sagt Toor.

Zu den 1300 Kursen kommen noch zahlreiche weitere Angebote im Bereich Deutsch und Integration für Geflüchtete. Davon sind viele Plätze bereits besetzt. Das Herbstsemester beginnt am 11. September. 4500 Plätze sind bereits belegt, sagte Toor. Das seien zumeist Menschen, die regelmäßig Kurse besuchen.

Herbstsemester der VHS Region Kassel beginnt bald: Auch Lesung zur Trauerbewältigung

Von Hörspiel bis Typberatung, von Altgriechisch bis Tschechisch: 1300 Kurse aus den verschiedensten Bereichen umfasst das VHS-Herbstsemester. Wir geben einen kleinen Einblick ins Programm. Neuland entdecken, Wissen vertiefen und sich mit anderen Menschen austauschen: Das ermöglichen die Kurse der Volkshochschule Region Kassel.

Junge VHS

Schülerinnen und Schüler hatte man bisher bei der VHS weniger im Blick. Das will die Leitung ändern und bietet seit vergangenem Jahr die „Junge VHS“ an. Damit will sie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr erreichen. Sie sollen Möglichkeiten erhalten, sich kreativ, sportlich und sprachlich auszuprobieren oder ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Einen Teil der Angebote können Eltern oder auch Großeltern gemeinsam mit Kindern wahrnehmen. Auch Schwimmkurse in Hofgeismar gibt es bei der „jungen VHS“.



Beleuchtete Wasserspiele am Aquädukt: Mehrere Exkursionen beschäftigen sich damit, wo das Wasser für den Kasseler Bergpark herkommt. (Archivbild) © Malmus, Pia

Finanzen im Alltag

Einkommensteuererklärung, Familienfinanzen, Aktien oder neue Trends in der Geldanlage: Das sind einige Themen im Bereich Finanzen. Dazu gehört eine Vortragsreihe mit Matthias Endres. Der Finanzexperte der Deutschen Bundesbank beschäftigt sich darin unter anderem mit Inflation, Immobilienpreisen, den Zahlungsweisen der Deutschen und digitalen Zahlungsmitteln.



Wasser für Bergpark

Die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe begeistern jedes Jahr tausende Menschen. Aber woher aber kommen die Wassermassen für dieses faszinierende Schauspiel? Das erfahren die Teilnehmer bei mehreren Exkursionen in den angrenzenden Habichtswald. Sie erkunden unter anderem die Pumpanlagen und Speicherbecken sowie deren geheimnisvollen Zulauf.



Altstadt erleben

„Altstadt erleben“ wurde 2022 erstmals angeboten und wird jetzt fortgesetzt. Die Reihe wird gemeinsam mit dem Quartier am Markt in Hofgeismar organisiert. Die VHS-Leitung kann sich diese Reihe auch in anderen Städten und Gemeinden des Kreises vorstellen, sagte Leiterin Toor.

Studium generale

Auch das Studium generale gehört wieder zum Angebot. Im Herbstsemester geht es um Themen aus Philosophie (Theorien der Antike), Wirtschaft (Wirtschaft in der DDR und Bundesrepublik), Musik (Klassische Musik von Barock bis Moderne) und Naturwissenschaften (Biologische Grundlagen des menschlichen Handelns). Die Kurse sollen ein fundiertes Grundwissen in den genannten Gebieten vermitteln. (Bernd Schünemann)