Partyabende in Hofgeismar locken Tausende

Zuviel Andrang beim Viehmarkt - Zelt musste gesperrt werden

+ © Tanja Temme Ein Saal in Feierlaune: Die beiden Sänger von Nightspot Chris Koch und Steffi Barth wissen, wie man ein Festzelt zum Beben bringt. Am Samstag spielte die Formation auf dem Viehmarkt, nach Mitternacht folgte dann die Band Superliquid. © Tanja Temme

Weit über 3000 Gäste feierten an den ersten beiden Viehmarktabenden im Festzelt in Hofgeismar. Der Andrang war so groß, dass der Einlass gesperrt wurde.

Hofgeismar. Dass die Hofgeismarer in Feierlaune sind, zeigte sich beim Hofgeismarer Viehmarkt am Wochenende gleich zweimal: Mehr als 1000 Gäste waren schon beim Auftakt am Freitagabend im Festzelt dabei - und am Samstag waren es mit 2500 Besuchern mehr als doppelt so viele, die die Live-Bands und Partystimmung nicht verpassen wollten.

„Hofgeismar will feiern“, sagte Michael Reiter, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Viehmarkt zufrieden. Schon im Vorfeld hätte sich abgezeichnet, dass viele das Heimatfest nicht verpassen wollten. Der starke Andrang setzte am Samstag allerdings erst zur fortgeschrittenen Stunde ein - gegen 23 Uhr kam man im prall gefüllten Festzelt nur noch mäßig voran. „Das ist typisch für Hofgeismar - im Vergleich zu anderen Festen trifft das Publikum hier wesentlich später zum Feiern ein“, erklärte Festwirt Elmar Meilenbrock.

+ Aus dem Warburger Raum angereist: Diese jungen Rösebecker hatten auf dem Viehmarkt mächtig Spaß – so wie vielen anderen, die am Samstag im Festzelt waren. © Tanja Temme

Obwohl das 1350 Quadratmeter große Bierzelt sogar fünf Meter breiter war, als jenes im Vorjahr, verhängten die Sicherheitsleute gegen Mitternacht einen Einlassstopp. Eine Maßnahme, die nicht bei allen gut ankam, denn einige sollen draußen fast eine Stunde auf Einlass gewartet haben, wie Besucher berichteten.

+ Stau am Eingang: Gegen Mitternacht kam erstmal niemand mehr ins Festzelt, da es überfüllt war. © Tanja Temme

„Tatsächlich hatte sich der Einlassstopp dann irgendwann im Zelt herumgesprochen, sodass die Leute einfach nicht mehr raus gegangen sind - und genau deshalb dauerte es auch etwas“, kommentierte der Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Viehmarkt diese Vorsichtsmaßnahme. Für den Viehmarkt seien die Sicherheitsvorschriften in diesem Jahr erneut verschärft worden.

+ Gut gelauntes Trüppchen: Viele junge Leute waren am Samstagabend im Viehmarkt- Festzelt – so auch diese Gruppe Hofgeismarer, die hier für ein Erinnerungsbild posieren. © Tanja Temme

Trotz dieses kleinen Wermutstropfens war die Stimmung beim samstäglichen Partyabend überaus gut: Der eine Teil der Gäste tanzte ausgelassen im vorderen Bereich zur Musik der Band „Nightspot“, andere plauderten an den Theken oder erfreuten sich an geselligen Runden an den Tischen.

Es scheint noch Geld da zu sein

Tatsächlich spiegelte sich die aktuelle Inflation mit ihren hohen Kosten beim Feierverhalten nicht spürbar wider: „Bisher habe ich auch bei anderen Festen keine Veränderung bemerkt – die meisten scheinen doch noch genug Geld übrig zu haben“, sagte der Festwirt. Dass das Viehmarktbier nach wie vor in großen Mengen über die Theken ging, lag sicher auch am Preis. „Wir haben den Bierpreis nicht erhöht - das war uns wichtig“, bemerkte Reiter, für drei Euro bekäme man im Zelt noch immer ein 0,3 Liter-Schöppchen.

Sicherheitsteams im Einsatz

Auch diesmal heizten bei den Partyabenden Live-Bands dem Publikum ein: Am Hauptabend folgte auf Nightspot die Band Superliquid, zwei Formationen, die Coverstücke aus den vergangenen Jahrzehnten spielten. Am Vorabend hatten die Musiker von Impuls schon für ein Beben auf dem Zeltboden gesorgt. Dass es an beiden Abenden keine Ausschreitungen gab, darüber war der Viehmarktchef besonders erfreut. „Wir haben genügend Sicherheitsleute im Einsatz“, sagte Reiter. Diese würden oft schon präventiv auf mögliche Störer einwirken - sicher ein Grund, warum es bisher so friedlich beim Fest abgelaufen sei. (Tanja Temme)