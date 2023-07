Reisebüros im Kreis Kassel berichten von großer Nachfrage

Von: Annika Beckmann

Gondelfahrten übers Wasser: Romantiker kommen in Venedig ganz auf ihre Kosten. © Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Die Ferien nahen – und damit auch die Urlaubszeit. Im Kreis Kassel sind die heimischen Reisebüros mit der aktuellen Nachfrage zufrieden.

„Vor den Sommerferien haben wir noch besonders viele Kurzfristbuchungen“, sagt Christian Henkel vom Reisebüro Urlaub ab Kassel Airport. Über die Corona-Zeit habe sich bei den Menschen einiges aufgestaut, viele seien reiselustig.

Aber auch Reisen für Herbst und Winter seien bereits nachgefragt. „Warmwasserziele wie Mallorca, Antalya und Ägypten sind nach wie vor besonders beliebte Reiseorte“, so Henkel. Die Menschen seien bereit, auch etwas mehr Geld für den Urlaub auszugeben.



Dies bestätigt auch Klaus-Peter Spohr, Inhaber der Wimke Reisewelt, der auch in Wolfhagen ein Reisebüro führt. „Griechenland und Spanien stehen auf der Beliebtheitsskala ganz oben.“ Das Angebot ab dem Kassel Airport werde gut angenommen. „Wer einmal von Calden aus geflogen ist, tut dies meist auch ein zweites Mal“, sagt er. Dies sei für viele Menschen im Umkreis deutlich angenehmer als eine längere Anfahrt zum Frankfurter Flughafen in Kauf zu nehmen.

„Natürlich spielen aber auch die gestiegenen Energiekosten bei der Wahl des Urlaubs eine Rolle“, sagt Spohr. Sarah Käckel von Käckel-Reisen & Simon Reisen aus Grebenstein betont die schwierige Lage nach Corona: „Nach der Pandemie waren die Buchungen im Busbereich verhaltener.“



Mittlerweile habe sich die Situation aber wieder gebessert. Besonders beliebt seien Reisen nach Norwegen, Kroatien und Italien. Auch Städtetouren, beispielsweise nach Paris erfreuen sich großer Beliebtheit, so Käckel. Artur Mehmet vom Reisebüro Karaburun Tours in Kaufungen sieht ebenfalls die Last-Minute-Reisen im Trend: „Seit der Corona-Pandemie entscheiden sich die Menschen deutlich kurzfristiger für eine Reise.“ Früher seien Urlaube häufig ein Jahr im Voraus gebucht worden.



„Im Trend liegen besonders Nahziele in Europa.“ Vor allem Bulgarien sei bei Familien beliebt. „Die Preise sind nach Corona um 10 bis 20 Prozent teurer geworden“, sagt Mehmet. Insgesamt seien die Menschen jedoch bei ihrer Urlaubsplanung unsicherer geworden. „Fernreisen sind daher aktuell weniger nachgefragt“, sagt er. Früher habe Mehmet vereinzelt Fernreisen nach Kuba, Asien oder Bali vermittelt. Kreuzfahrten seien hingegen weiterhin stark nachgefragt.

Wir stellen die fünf beliebtesten Reiseziele für den Sommer vor

Hofgeismar – Die Urlaubszeit steht vor der Tür, doch das perfekte Reiseziel ist noch nicht gefunden? Auch kurzfristige Buchungen sind noch möglich, wie heimische Reisebüros berichten. Im Trend liegen aktuell besonders die Nahziele in Europa. Wir haben die fünf beliebtesten Reiseziele der Deutschen in einer Übersicht zusammengestellt.

Spanien

Spanien ist nicht nur das beliebteste Reiseziel in Europa, sondern ist im Vergleich auch noch relativ günstig. „Wegen der Schönwettergarantie, der spanischen Mentalität, der schönen Strände und des leckeren Essens ist Spanien ein attraktives Urlaubsland“, sagt Christian Henkel vom Reisebüro Urlaub ab Kassel Airport.

Beliebte Touristenziele sind Mallorca, Lanzarote, Costa de Sol und Menorca. Fischer- und kleine Bergdörfer prägen die Balearen und sind durch ihre verwinkelten Gassen und Straßen einen Besuch wert. Abgesehen von wunderschönen Stränden und historischen Städten ist Spanien auch bekannt für seine einzigartige Küche. Das perfekte Reiseziel hierfür ist Andalusien im Süden Spaniens, wo es die angeblich besten Tapas des Landes gibt.

Auch die Hauptstadt Madrid ist einen Besuch wert. Bekannt ist sie vor allem für ihre herausragenden Museen und die Prachtstraße Paseo del Prado, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählt.

Ein Großteil der Deutschen verbringt seinen Urlaub gerne im sonnigen Ausland: Am Strand von El Arenal auf Mallorca gerät der Alltagsstress bei Sonnenschein und glasklarem Meer in Vergessenheit. © Clara Margais/dpa

Türkei

„Besonders für Antalya ist die Nachfrage ab dem Kasseler Airport sehr hoch“, sagt Natascha Gaebelein, Pressesprecherin des Kasseler Airports. Die Altstadt ist durch alte osmanische Häuser geprägt, die sehr gut erhalten sind. Die Stadt liegt an einer Steilküste, sodass zum Teil Kletterkünste erforderlich sind, um ans Wasser zu gelangen. Der Lara Beach liegt westlich von Antalya und ist bei Touristen beliebt. Wer nicht nur im Wasser entspannen möchte, kann die zahlreichen Beach Bars in der Gegend aufsuchen. Die Promenade lädt zu Spaziergängen am Strand ein. Auch abseits von Antalya ist die Türkei eine Reise wert. Neben traditionellen Basaren und Märkten ist das Land auch für seine hervorragende Küche mit Einflüssen aus Zypern, Syrien und Ägypten bekannt.

Griechenland

Warm und sonnig – das sind die Inseln in Griechenland. Rhodos schafft es mit 3000 Sonnenstunden auf die Bestenliste der europäischen Urlaubsziele, dicht gefolgt von Korfu und Kreta. Griechenland verzaubert mit traumhaften Buchten und glasklarem Meer und eignet sich somit perfekt für einen Sommerurlaub. Dennoch ist das Land kein reiner Inselstaat, sondern besteht zu 80 Prozent aus Gebirgen, die erforscht werden können.

Wer sich dem Land lieber historisch nähern möchte, sollte Athen besuchen und dort die antiken Orte des Festlands kennenlernen. „Griechenland bietet einen hohen kulturellen Anteil. Wer antike Stätten sowie Land und Leute erleben will, ist hier richtig“, sagt Christian Henkel.

Kulinarisch hat das Land deutlich mehr zu bieten als das klassische Gyros. Griechenlands Spezialitäten wurden von verschiedenen Kulturen beeinflusst. Moussaka ist eines der bekanntesten Gerichte und sollte bei einem Griechenlandurlaub nicht fehlen.

Italien

Italien besitzt neben Gebirgen zahlreiche Küstenregionen mit Felsen und Wäldern, aber auch lange, unberührte Sandstrände. „Ab dem Kassel Airport ist es möglich, innerhalb von 90 Minuten nach Südtriol zu fliegen. Von dort aus ist es möglich, auch den Gardasee zu besuchen“, sagt Natascha Gaebelein. Historisch hat das Land einiges zu bieten. In Florenz, Rom oder Neapel kann die Geschichte der Römer nachvollzogen werden, Museen laden zum Verweilen ein. Rom besticht mit historischen Ruinen und Denkmälern, die verteilt über die Stadt zu finden sind. Für Modeinteressierte ist Mailand die richtige Anlaufstelle. Wer es romantisch mag, sollte Venedig mit seinen schmalen Gassen und Gondeln besuchen und sich von dem Charme der Stadt verzaubern lassen. Kulinarisch zählt die italienische Küche zu den bekanntesten der Welt.

Norwegen

Der Sommer in Norwegen ist trotz der nördlichen Lage des Landes überwiegend mild. Norwegen ist für seine eindrucksvolle Natur bekannt. Daher gibt es überall markierte Wanderwege, auf denen Wälder, Gebirge, Fjorde oder Küsten erkundet werden können. Auch eine Gletscher- oder Kayak-Tour eignen sich, um die einzigartige Landschaft von Norwegen kennenzulernen. Wer lieber entspannen möchte, kann ein kühles Bad in den zahlreichen Seen Norwegens nehmen. Neben felsigen Abschnitten gibt es in Südnorwegen auch einige Sandstrände zu erkunden.

Die Hauptstadt Oslo mit ihren bunten Holzhäusern und modernem Design bietet neben dem königlichen Schloss und der Festung Akershus eine Mischung aus Bergen und Meer. (Annika Beckmann)