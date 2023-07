Waldbrände auf Rhodos: Urlauber aus dem Kreis Kassel sind verzweifelt

Von: Natascha Terjung

Dichte Rauchwolken eines Waldbrandes steigen auf der griechischen Insel Rhodos in den Himmel. © dpa

Seit Tagen wüten Waldbrände auf Rhodos, Urlauber werden evakuiert. Reisebüros aus dem Kreis Kassel befürchten einen nachhaltigen Schaden für den Tourismus.

Kreis Kassel – Auf der griechischen Insel Rhodos wüten seit Tagen Waldbrände. Besonders der südöstliche Teil ist betroffen. Menschen werden evakuiert, viele Urlauber brechen ihren Aufenthalt auf der Insel ab. Manche Reiseveranstalter versuchen, die Touristen von der Insel zu befördern. Auch die Reisebüros im Landkreis Kassel verfolgen die Situation auf Rhodos. „Eins ist klar: die Menschen müssen da weg“, sagt Helga Schmidt vom TMG-Reisebüro in Hofgeismar. Wer trotz der massiven Waldbrände seine Reise nach Rhodos antreten wolle, müsse sich das gut überlegen. „Momentan bieten die Veranstalter sowieso keine Flüge nach Rhodos an“, ergänzt sie.

Wer seine Reise noch kurzfristig umbuchen möchte, könnte vor einem Problem stehen: „Die Preise sind enorm hoch.“ Die Suche nach einer Alternative sei daher schwierig.

Die durch die Brände angerichteten Schäden auf der Insel im Mittelmeer könnten außerdem längerfristige Folgen für den Tourismus haben, schätzt Schmidt. Das befürchtet auch Mario Kersting, Inhaber des Reisebüros Kersting in Fuldatal-Ihringshausen, mit besonderem Blick auf die zunehmende Hitze in beliebten Urlaubsregionen wie etwa Griechenland, Italien oder der Türkei. „Heiße Orte könnten bei Buchungen künftig außen vor bleiben.“

Waldbrände auf Rhodos könnten Tourismus nachhaltig schaden

Auch wenn einige Veranstalter wie TUI die Urlauber auf Rhodos nun evakuieren, so gibt es einige, die sich weniger kümmern, berichtet Kersting. Von Kollegen wisse er, dass so mancher Kunde verzweifelt versuche, von der Insel wegzukommen. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Kunden, die dachten, eine sichere Reise gebucht zu haben.“ Mario Kersting habe bisher nur für einen Kunden eine Reise nach Rhodos stornieren müssen – zum Glück kostenlos, wie er sagt. Das biete allerdings nicht jeder Reiseveranstalter an. Vor allem für Reisen in den Norden der Insel, der momentan noch nicht von den Bränden betroffen ist, könnte eine kostenlose Stornierung schwierig werden.

Deutscher Reiseverband: Nur wenige Deutsche betroffen Rund 20 000 Deutsche befinden sich laut des Deutschen Reiseverbandes (DRV) derzeit auf Rhodos. Ein kleiner Teil davon sei von den Evakuierungen betroffen. Der DRV empfiehlt trotzdem, sich an die Anweisungen der griechischen Behörden zu halten – der Katastrophenschutz evakuiert Hotels im Süden. Das Auswärtige Amt weist außerdem daraufhin, dass sich Betroffene an den griechischen Katastrophenschutz unter Tel. +30 210 368 1259 oder +30 210 368 1350 wenden können.

Gudrun Althoff vom Reisebüro Wimke mit Standorten in Wolfhagen und Kassel weist darauf hin, dass generell der Veranstalter nach Reiseantritt zuständig ist. Das Reisebüro bekäme jedoch ständig Informationen zur aktuellen Lage. Das Reisebüro Wimke hätte lediglich die Reise eines Kunden kurzfristig umbuchen müssen. Die Auswahl an Zielen sei jedoch begrenzt, da viele länger im Voraus buchten und Hotels daher belegt seien. (Natascha Terjung)