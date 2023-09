Wandergeselle Jan Rudnik war in Hofgeismar zu Gast: Hamburger seit über vier Jahren auf Tour

Von: Tanja Temme

Wandergeselle Jan Rudnik aus Hamburg, hier mit seinem gedrehten Buchenholz-Stock, dem „Stenz“ über der Schulter, war kurz in Hofgeismar zu Gast. © Tanja Temme

Jan Rudnik reist meist per Anhalter, schläft oft im Zelt und hat immer ein wenig Werkzeug in seinem Bündel. Der junge Hamburger ist Wandergeselle. Mitte dieser Woche lief der Zimmerer-Geselle uns am Hofgeismarer Bahnhof über den Weg – Zeit genug, um mit ihm kurz ins Gespräch zu kommen.

Hofgeismar – Normalerweise nutzt der Zimmermann keine öffentlichen Verkehrsmittel. „Entweder laufe oder trampe ich“, erzählt er. Wegen einer Straßensperrung ist er ungeplanterweise in Hofgeismar gelandet und da es bald dunkel wird, will er seine Schlafstätte in Warburg mit dem Zug erreichen. „Ich hoffe, dass mir das gelingt, denn wenn der Schaffner mich nicht ohne Fahrschein mitnimmt, muss ich mir etwas anderes überlegen.“

Für Transport und Unterkunft darf kein Geld ausgegeben werden

Für Transport oder Unterkunft darf er nämlich auf der „Walz“ –so der Fachbegriff für die Zeit der Wanderjahre, die zünftige Gesellen nach dem Abschluss ihrer Lehrzeit (Freisprechung) fern der Heimat verbringen – kein Geld ausgeben. Dass die Wanderschaft grundsätzlich Flexibilität erfordert, wird schon nach wenigen Minuten klar, in denen er von seinen mehr als vier Jahren Tippelei berichtet.

Kommendes Frühjahr will er diese dann nach fünf Jahren beenden, was recht lange ist, denn normalerweise dauert die Walz drei Jahre und einen Tag. Für die Wanderschaft gibt es ein paar feste Regeln, die mündlich überliefert werden. „Damit am Anfang alles gut läuft, wird jeder Neuling von einem erfahrenen Gesellen begleitet“, erklärt Rudnik, diesen nenne man Exportgesellen.

Bestimmte Voraussetzungen sind notwendig

Um überhaupt Losziehen zu dürfen musste der Hamburger auch ein paar Voraussetzungen mitbringen: „Wir müssen unter 30 Jahre alt sein, schuldenfrei, kinderlos und unverheiratet“, erzählt das Nordlicht. Ohne Handy und Laptop lediglich mit einem kleinen Bündel ist er unterwegs.

Dieses baumelt am so genannten „Stenz“, einem Buchenast, in dem die Natur über Jahre ein Schlingenmuster hinterlassen hat. Wie er zu diesem kam, schildert er folgendermaßen; „Ich finde nicht den Stenz, sondern er mich.“ Zahnbürste in der Hosentasche, ein paar Zettel in der Jacke und im schlichten Rucksack etwas Wechselwäsche, einen Schlafsack, eine Wasserflasche und eine kleine Auswahl an Werkzeug.

Wandergesellen sind an ihrer Kluft erkennbar

„Wenn ich beispielsweise mal Schuhputzzeug brauche, frage ich, ob mir jemand damit aushelfen kann.“ Dass Rudnik Wandergeselle ist, kann jeder leicht an seiner Reisekluft erkennen: schwarze Schlaghose, kragenloses Hemd, Melone und in seinem Fall roter Schlips lassen ihn als solchen erkennen.

Der Schlips steht für seine Gesellenvereinigung, den sogenannten Fremden Freiheitsschacht, was auch gut lesbar auf dem Charlottenburger, einem Tuch mit dem er seinen Utensilien zusammenhält, zu lesen ist. Wie alle Reisenden trägt auch Rudnik einen Ohrring, der in vorherigen Jahrhunderten aus Gold war und die Finanzierung der Beerdigung im Unglücksfall sichern sollte.

Handwerker mit Gesellenprüfung können auf Wanderschaft gehen

Inzwischen gehört es einfach zur Tradition. „Nicht nur wir Zimmerer gehen auf Wanderschaft – das ist auch Schneidern, Gärtnern oder Bäckern, eben allen mit einer Gesellenprüfung aus einem Handwerksberuf möglich“, erläutert er. Diese hätten allerdings je nach Zugehörigkeit eine andere Kluft.

Wann immer Rudnik das Geld ausgeht sucht er sich Arbeit in einem Betrieb, was in der Regel unkompliziert ist. 25 Länder hat er schon während seiner Tippeltour bereist und dabei viel gelernt. „Irgendwann möchte man mal nicht mehr nur Gast sein“, meint der Zimmermann, denn Sofaplätze gehören wie das Schlafen im Freien zu seinen täglichen Erfahrungen. (Tanja Temme)