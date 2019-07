Hofgeismarer Weinfest lockte über 5000 Besucher an

Schlange stehen die Winzer inzwischen beim Hofgeismarer Weinfest, wie die Veranstalter bei der 22. Auflage des beliebten Events am Wochenende preisgaben.

Über 5000 Besucher waren gekommen. Viele würden gerne ihre edlen Tropfen beim Fest anbieten, doch das will der Heimat- und Verkehrsverein ganz bewusst im überschaubaren Rahmen halten.

+ Dirk Borsbach behält seine Favoriten für sich. © Tanja Temme „Wir haben eine sehr lange Liste mit Bewerbern, doch Hofgeismarer Händler und solche, die uns seit Jahren die Treue halten, haben Vorrang“, sagte Dieter Rüddenklau vom veranstaltenden Verein. So wunderte es nicht, dass viele der Besucher gezielt ihren Winzer oder Händler ansteuerten, kennt man sich doch meist schon seit vielen Jahren.

+ Maria Neitsch hat den Chardonnay für sich entdeckt. © Tanja Temme Wie immer gab es eine Probierkarte mit ausgesuchten Weinen, von denen 300 Exemplare verkauft wurden. Jeder der Standbetreiber würde drei Weine im Vorfeld dafür angeben, aus denen sie jeweils einen für die Karte auswählten, erklärte der Vereinsschatzmeister. Vom trockenen Spätburgunder bis zum lieblichen Riesling konnte man da kennenlernen, ein Angebot, was vor allem bei jungen Leuten auf Interesse stieß. Immerhin konnte man für zehn Euro acht verschiedene Stände und Weine ansteuern. Trotz des Andrangs nahmen sich die Winzer immer wieder Zeit, den Kunden Fachfragen zu erläutern.

Tummelten sich am Freitagabend schon 2500 Gäste im gemütlichen Weindorf vorm Rathaus, so waren es am Folgeabend noch mal 500 mehr. Engpässe bei den Gläsern wie etwa vor zwei Jahren gab es trotz des enormen Andrangs diesmal nicht. „So was passiert nur einmal, dass alle Gläser unterwegs sind, dieses Mal haben wir uns darauf vorbereitet“, sagte Carsten Schmitt vom Weingut aus Guldental.

+ Silvia Frölich ist jetzt Fan von Nahe-Weinen. © Tanja Temme Wie immer bot der Winzer wieder Nahe-Weine zur Verkostung an, die wegen ihrer „moderaten Säure“, wie er sagt, immer mehr Anhänger fänden. Dazu zählt auch Silvia Frölich aus Westuffeln, die aus jenem Anbaugebiet etliche Flaschen in ihrem Keller bevorratet. „Jetzt im Sommer trinken wir Weißwein von der Nahe und im Winter gerne den Roten von dort“, sagt die 59-Jährige und ergänzt, dass dieser unbedingt trocken sein müsse.

Ähnlich hält es auch Maria Neitsch, die allerdings die Weißweinsorte Chardonnay für sich entdeckt hat. „Einen trockenen vollmundigen Weißwein gibt es bei uns auch schon mal zur Mittagszeit“, verrät die Hofgeismarerin, die in der kühleren Jahreszeit auch gerne mal zu einem trockenen Roten greift, so etwa einem Cabernet Sauvignon, wie sie sagt.

+ Thomas Otterpohl macht auch selber Wein. © Tanja Temme Kaum etwas Entspannenderes als an einem Sommerabend mit einem Gläschen „trockenem Riesling“ am Teich in seinem Garten zu sitzen, kann sich Thomas Otterpohl vorstellen. „Der schmeckt mir einfach, aber auch mein selbstgemachter Pflaumenwein ist lecker“, erklärt der Hofgeismarer. Ihre Lieblingssorte hat auch Viona-May Hofmann längst für sich entdeckt: Abends ein Gläschen halbtrockener Grauburgunder sei schon eine schöne Sache, meint die 22-Jährige.

Kennerhaft wirkt Dirk Borsbach, als er ein Glas Weißwein gegen das Licht hält: Die Farbe verrate wie jung ein Wein tatsächlich noch ist. Mit Wein muss man sich seiner Meinung nach schon einige Zeit beschäftigen, dann könne man die feinen Noten irgendwann herausschmecken. Seine bevorzugte Sorte wollte er nicht preisgeben. Es gebe einige Weine, die ihm gut schmeckten, meint der Kölner.