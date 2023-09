Wer zahlt Corona-Booster?: Streit um Finanzierung zwischen Krankenkassen und Ärzten

Von: Annika Beckmann

Ab Mitte September soll der neue Impfstoff verfügbar sein: Aktuell lassen sich nur wenige Menschen impfen. © Christian Charisius/dpa

Ab voraussichtlich Mitte September soll es auch im Landkreis Kassel einen neuen Corona-Impfstoff geben. Bislang gibt es immer noch keine Einigung zwischen den Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) über die Finanzierung der Impfleistung. Ärzte im Kreis Kassel fordern klare Vorgaben.

Kreis Kassel – Dr. Christoph Claus, Allgemeinmediziner in Grebenstein und Sprecher des Hausärzteverbands im Landkreis Kassel, vermutet, dass die Verhandlungen durch den medialen Druck wieder an Fahrt aufnehmen könnten. „Bislang weigern sich die Krankenkassen in Hessen, auf das einzugehen, was in anderen Bundesländern bereits genehmigt wurde“, sagt Claus.

Es gehe um eine Vergütung für die Coronaimpfungen, die dem zusätzlichen Aufwand der Arztpraxen gerecht werde. Bei Coronaimpfungen sei eine intensivere Aufklärung nötig. Dazu komme, dass Biontec weiterhin Flaschen mit sechs Dosen liefere. „Das bedeutet für uns ebenfalls einen erheblichen Mehraufwand“, beklagt Claus.

Terminmanagement muss betrieben werden

Er müsse Terminmanagement betreiben und die Impfungen gruppenweise vergeben, damit keine Dosen verschwendet werden. „Zusätzlich haben wir jetzt noch das Problem, dass wir den Patienten erklären müssen, warum sie zunächst eine Privatrechnung erhalten und sich dann wegen der Kostenerstattung mit den Krankenkassen auseinandersetzen müssen“, ergänzt Claus.

Ähnliche Probleme sieht auch Internist Dr. Matthias Hughes aus Wolfhagen: „Wenn es keine Vorgaben zur Bezahlung gibt, sind wir für eine kommende Infektionssituation nicht gut gerüstet.“

Es muss zeitig geklärt werden, wer die Kosten übernimmt

Es müsse zeitig geklärt werden, wer die Kosten übernimmt. Im Vergleich zur Grippe-Impfung sei die Corona-Impfung mit deutlich mehr Aufwand verbunden: „Es muss unter anderem eine Einzel- und eine Fallzahlaufklärung erfolgen“, betont Hughes. Er sehe ohne finanzielle Einigung keinen Sinn darin, einen Impfstoff produzieren zu lassen, der letztlich aufgrund fehlender Vorgaben nicht verimpft werde.

Dr. Gunter Lehmann, Facharzt für Allgemein- und Sportmedizin in Fuldatal, sieht die Situation gelassen: „Die Bürokratie ist eine Katastrophe, aber es nützt nichts, sich aufzuregen.“ Lange sei unklar gewesen, wann der Impfstoff bestellt werden könne. Einige Patienten hätten bereits nach dem Impfstoff gefragt. „Erst am Mittwoch kam die Mitteilung, dass er bestellt werde kann, sagt er. (Annika Beckmann)