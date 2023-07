Weserschwimmen: Getragen von der Weser von Oedelsheim bis Wahmbeck

Von: Gerd Henke

Oedelsheim, Sonntagmorgen, 10 Uhr: Über 40 Schwimmer wagen sich in die Weser und wollen zehn Kilometer bis Wahmbeck zurücklegen. Aber auch in Gieselwerder, Lippoldsberg und Bodenfelde kann man wieder an Land gehen. © Temme, Tanja

40 Teilnehmer nahmen am Flussschwimmen von Oedelsheim bis Wahmbeck teil. Auch HNA-Redakteur Gerd Henke schwamm mit.

Oedelsheim – Sonntagmorgen, 10 Uhr. Die Sonne lacht von einem wolkenlosen Himmel und das Thermometer zeigt bereits 26 Grad. Am Weserufer in Oedelsheim stehen etwa 40 Leute. Jugendliche, Erwachsene, auch ein paar Ältere. Sie alle warten darauf, dass sie endlich wieder in der Weser schwimmen können. Denn heute ist „Big Jump“, der europäische Flussbadetag. Zu dem haben die Ortsgruppen der DLRG Wesertal, Bodenfelde und Uslar zum zwölften Mal eingeladen.

Der erste „große Sprung“ fand 2011 statt. Damals war Big Jump das erste organisierte „Protestschwimmen“ gegen die Versalzung der Weser durch den Kalibergbau an der Werra. Dass die Reduzierung der Chlorideinleitung in den Fluss nach wie vor ein Thema ist, darauf macht Klaus Gronemann, Vorsitzender der DLRG in Wesertal, bei seiner Begrüßung der Teilnehmer aufmerksam.

Aber neben der Erinnerung daran, dass der Schutz unserer Flüsse ein elementares Anliegen ist, soll das Flussbaden natürlich auch ein großer Spaß sein. Und heute auch ein wohliger: nach den heißen Tagen liegt die Wassertemperatur bei 20,8 Grad. Vier Grad mehr als vor einem Jahr, als 17 Grad einige Flussschwimmer zwangen, schon in Gieselwerder zitternd und durchgefroren aus dem Wasser zu steigen.

Weserschwimmen von Oedelshem bis Wahmbeck: Einstimmung durch den Pfarrer

Heute aber wollen die meisten durchziehen: zehn Kilometer flussabwärts bis Wahmbeck. Bevor wir ins Wasser steigen, lädt Pfarrer Jonathan Bergau zu einem kleinen Gottesdienst ein. „Danke für diesen guten Morgen“, heißt das Kirchenlied, das eine gelungene Einstimmung auf den Tag ist. Bergau spricht davon, dass wir uns nicht nur als „Getriebene“ in einem mühseligen, stressigen Alltag sehen sollen, sondern auch als „Getragene“. Wie uns das Wasser trägt, so könne man sich – wer sich darauf einlässt – auch durch Gott getragen fühlen.

Klaus Gronemann steuert eines der Boote, die für Sicherheit der Schwimmer sorgen. Ihn begleiten Maggy Zilke und Tochter Caro. © Tanja Temme

Nach Gebet und Segen reihen sich die Schwimmer am Wasser auf. Die sechs Begleitboote der DLRG beziehen zur Sicherheit der Schwimmer ihre Position auf dem Fluss und Klaus Gronemann gibt das Startsignal: „Die Weser ist eröffnet!“ Mit etwa sieben Kilometer in der Stunde fließt der Fluss gen Meer. Gegen den Strom anschwimmen, das ist kaum möglich. Sich aber schwimmend durch die Kraft des ewigen Flusses mitziehen zu lassen, das macht den Kopf frei, das entspannt.

Und wenn man mit kräftigen Zügen auf ein paar Meter beschleunigt, dann löst das ein Hochgefühl aus. Kein Temporausch, aber ein fast schwereloses Gleiten – ausgelöst durch die eigene Bewegung und aufsummiert durch die unwiderstehliche Macht des Stroms. Ganz anders dagegen der Wechsel in die Rückenlage und der Blick in den Himmel. Meditation im Wasser. Dann kann tatsächlich das Gefühl aufkommen, von dem der Pfarrer sprach – das Gefühl des Getragenwerdens.

Sicherheit durch die DLRG Für die Sicherheit der Weserschwimmer sorgen insgesamt 20 Rettungsschwimmer der DLRG Ortsgruppen Wesertal, Bodenfelde und Uslar. Sechs Boote sind im Einsatz. In Hann.Münden konnte die Ortsgruppe nicht mehr genügend Ehrenamtliche bereitstellen. Dort fiel der Big Jump diesmal aus. Für die Nachwuchsarbeit der DLRG sei es unabdingbar, dass die Bäder der Region weiter für das Training offenstehen, sagt Klaus Gronemann.

Flussschwimmen ist ein Naturerlebnis der besonderen Art. Von der Mitte des Flusses aus, mit dem Kopf über der Wasserlinie ergeben sich Perspektiven, wie sie sonst nicht zu haben sind. Der Graureiher am Ufer, die Schwanenfamilie in der Buhne oder die Schwalben im Tiefflug über dem Wasser. Sie alle scheinen den Tag zu genießen wie die Schwimmer in der Weser und Spaziergänger und Radfahrer auf den Uferwegen.

Wie auf einer Perlenkette reihen sich Orte aneinander. Die Schnur, die sie verbindet, ist die Weser. Wer Oedelsheim, Gieselwerder, Lippoldsberg und Bodenfelde schwimmend passiert und an der Fähre in Wahmbeck ankommt, dem bestätigt sich: Das Wesertal ist schön. Und: Es ist alles zu tun, dass die Weser als die Lebensader der Region erhalten bleibt. (Gerd Henke)