Windpark am Heuberg in Hofgeismar: Vorerst kein Bürgerentscheid

Von: Hanna Maiterth

Teilen

In Sachen Windkraft auf dem Heuberg kommt es in Hofgeismar vorerst nicht zur Bürgerbeteiligung. © Markus Scholz/dpa

Der Windpark am Heuberg in Hofgeismar sorgte beim Parlament erneut für rege Diskussionen. Die Mehrheit der Stadtverordneten entschied sich kürzlich gegen eine Bürgerbeteiligung.

Hofgeismar – In Hofgeismar kommt es vorerst nicht zur Bürgerbeteiligung in Sachen Windkraft auf dem Heuberg. Mit einer knappen Mehrheit haben die Stadtverordneten von Hofgeismar die Beschlussvorlage der SPD-Fraktion gleich zu Beginn der Sitzung wieder von der Tagesordnung genommen. Dafür erklärten sie, dass der Nutzungsvertrag mit der Windpark Hofgeismar GmbH & Co. KG (Wpd) abgelaufen ist. Diesem Antrag, der von der CDU kam, stimmte aber ebenfalls nur eine knappe Mehrheit zu, denn die SPD sieht das nicht so.

Die beiden Anträge der Fraktionen sorgten bei der Sitzung am Montagabend im Rathaus erneut für eine rege Diskussion in Sachen Windenergie. Das liegt auch daran, dass die Parteien immer noch uneins über die rechtliche Gültigkeit und Auslegung des Vertrags mit der Wpd am Heuberg sind. Während die einen davon ausgehen: Der Vertrag ist ausgelaufen, weil nicht innerhalb der vertraglich festgelegten fünf Jahre gebaut wurde, denken die anderen: Die Verbindlichkeit besteht noch.

Dass der Antrag der SPD auf ein Bürgerbegehren auf der Tagesordnung der Stadtverordneten stand, wunderte Ulrich Stallknecht (CDU). Schließlich sei in den Ausschüssen noch nicht darüber diskutiert worden. Im Haupt- und Finanzausschuss, der vergangene Woche tagte, hatte der Antrag es nicht auf die Tagesordnung geschafft. Stallknecht befand zudem: „Der Antrag auf ein Bürgerbegehren sollte erst im Klima- und Umweltausschuss thematisiert werden, bevor wir in der Stadtverordnetenversammlung darüber abstimmen.“

Diskussionen um Windpark in Hofgeismar: SPD-Antrag wurde von der Tagesordnung genommen

Deshalb beantragte die CDU auch, den Punkt wieder von der Tagesordnung zu nehmen. Rückendeckung bekamen die Christdemokraten von der WSD. Allen sei bekannt, wie der Ablauf bei Anträgen sei, unterstützte Stefan Dworak (WSD) das von der CDU eingebrachte Argument, die Ausschüsse müssten zuerst die Diskussion führen. „Ich sehe außerdem keine Rechtsgrundlage mehr, weil der Vertrag nicht mehr besteht“, fuhr er dort. Deshalb sehe er aber vor allem auch Diskussionsbedarf. „So was lässt sich nicht in die Tagesordnung pressen.“

Die Sozialdemokraten gehen hingegen nicht davon aus, dass der Vertrag mit der Wpd hinfällig ist. „Außerdem“, erklärte Frank Nikutta, „ist es auch möglich, Punkte in der Stadtverordnetensitzung zu besprechen, ohne dass sie vorher im Ausschuss waren.“ Bevor die Sitzung überhaupt so richtig losging, stand die SPD aber bereits auf verlorenem Posten. Die Mehrheit wollte den Antrag in der Sitzung am Montag nicht auf der Tagesordnung behalten.

Gegen Ende der Sitzung konnte sich dafür die CDU mit ihrem Antrag durchsetzen. Weil sie davon ausgeht, dass der Nutzungsvertrag abgelaufen ist. Denn laut Vertrag, so die Begründung, hätten Anlagen an allen Standorten, und zwar innerhalb von fünf Jahren errichtet werden müssen. Spätestens im Herbst 2022 also. Somit sei der Nutzungsvertrag erloschen.

Eine knappe Mehrheit stimmte dem zu und damit auch der Aufhebung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung aus dem November 2021. Damals hatten sie den Magistrat beauftragt, die Verträge mit der Windpark Hofgeismar zu kündigen. Das, so Bürgermeister Torben Busse, sei ohnehin nicht durchführbar gewesen. „Wir hatten den Auftrag, einen unkündbaren Vertrag zu kündigen.“ (Hanna Maiterth)