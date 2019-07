Winzer laden zum Probieren auf den Marktplatz in Hofgeismar ein

Auf dem Hofgeismarer Marktplatz findet am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, das Weinfest statt. Vor dem Rathaus wird ein gemütliches Weindorf aufgebaut.

Das Fest startet am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 14 Uhr. Veranstalter ist der Heimat- und Verkehrsverein Hofgeismar, unterstützt von der Gemeinschaft für Handel und Gewerbe.

Auch in diesem Jahr wird es die Weinprobierkarte geben. Ab Freitag, 26. Juli, kann diese erworben werden. Mit der Karte können Besucher an allen Tagen die insgesamt acht Weine probieren, die die Winzer auf der Veranstaltung präsentieren. Daneben gibt es auch alkoholfreie Getränke und vielfältige kulinarische Angebote.

Am Samstag, 27. Juli, wird der Partner „Café am Markt“ in der Zeit von 14 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen anbieten. Außerdem gibt es an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Der Veranstalter verlost im Rahmen des Festes insgesamt 50 Eintrittskarten für das diesjährige Oktoberfest am 26. Oktober. Die Teilnahme ist kostenlos. Einfach die Gewinnspielkarte mit dem richtigen Lösungswort und der Adresse ausfüllen. Die Karte kann nur in die Lostrommel auf dem Weinfest, am Stand des Heimat- und Verkehrsvereins, abgegeben werden.

Für den Wetterschutz wird ein großer Teil des Marktplatzes wieder überdacht. An allen Tagen ist der Eintritt frei. (tty/see)