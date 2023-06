Würgassen-Plan in der Kritik: Bundesrechnungshof vermisst Prüfung auf Wirtschaftlichkeit

Von: Gerd Henke

Auf und neben dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Würgassen will die BGZ ein zentrales Bereitsstellungslager für das Endlager Konrad errichten. © Gerd Henke

Wie es mit dem geplanten Zwischenlager für mittel- und schwachradioaktive Abfälle in Würgassen weitergeht, wird im Dreiländereck Hessen/Niedersachsen/Nordrhein-Westfalen mit Spannung erwartet.

Würgassen – Denn noch in diesem Monat werde die Entsorgungskommission (ESK) beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung eine Stellungnahme gegenüber dem Bundesumweltministerium abgeben. Das sagte ESK-Vorsitzende Professor Barbara Reichert bei einem Vororttermin im April.

Während die Expertise der ESK noch auf sich warten lässt, liegt ein Bericht des Bundesrechnungshofes (BRH) an das Bundesumweltministerium zum geplanten Zwischenlager Würgassen jetzt auch sieben Bundestagsabgeordneten der Region vor.

„Der BRH hat in seinem Bericht deutliche Kritik am bisherigen Vorgehen des BMUV und der BGZ geübt“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Bundestagsabgeordneten Esther Dilcher, Johannes Schraps (beide SPD), Armin Schwarz, Christian Haase (beide CDU) sowie Robin Wagener und Helge Limburg (beide Grüne).

In ihrer Mitteilung zitieren die Abgeordneten aus dem Bericht des BRH. Darin heißt es, dass „die bei der Standortentscheidung angewendeten Auswahlkriterien im Hinblick auf eine angemessene Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht ausreichend“ seien. Ein Nachweis der Wirtschaftlichkeit sei aber für ein Vorhaben dieser Größenordnung „unabdingbar und muss entsprechend der Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung dokumentiert sein“.

„Außerdem bezweifelt der BRH die Belastbarkeit von Planungsphasen und Terminzielen an“, so die Abgeordneten. Sie begrüßen allerdings, dass die BGZ parallel zur Planung für das Zwischenlager auch eine „dezentrale Anlieferung“ direkt in das Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter prüfe. Ein Logistikgutachten der Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen war vergangenes Jahr schon zu dem Schluss gekommen, dass die direkte Anlieferung der radioaktiven Abfälle in das Endlager einem Zwischenlager vorzuziehen sei.

Die Bundes- und Landtagsabgeordneten im Dreiländereck hatten sich bislang alle kritisch mit den Atommüllplänen in Würgassen auseinandergesetzt. Darüber hinaus haben sich fünf Landkreise sowie alle betroffenen Kommunen im Dreiländereck einmütig gegen die Würgassen betreffenden Pläne ausgesprochen.

Die grundsätzliche Wirtschaftlichkeit des geplanten Logistikzentrums Konrad in Würgassen hat der Bundesrechnungshof nicht untersucht, das geht aus der Antwort des Bundesumweltministeriums auf die Anfrage unserer Zeitung hervor. Die BGZ habe bereits im Jahr 2020 eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt, erklärt Ministeriumssprecher Bastian Zimmermann. Dabei seien die gesamten Kosten eingestellt worden.

Entscheidend seien die Kosten für die Errichtung und die 30-jährige Betriebsdauer. Soweit sich der BRH zur Wirtschaftlichkeit äußere, beziehe er sich allein auf die Kriterien zur Auswahl des Standorts. „An die Errichtung einer Einrichtung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen stellt das Gesetz und das kerntechnische Regelwerk hohe sicherheitstechnische Anforderungen“, so der Ministeriumssprecher.

„Die Sicherheit hat Vorrang vor rein wirtschaftlichen Erwägungen.“ Nur mit einer zentralen Einrichtung wie dem Zentrum in Würgassen wäre es möglich, eine optimierte Ablieferung nach Konrad zu schaffen, so der Sprecher.