Zeitumstellung: Schichtarbeiter im Kreisteil arbeiten eine Stunde mehr

Am Sonntag werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Für die meisten heißt das: Eine Stunde länger schlafen.

Für andere, wie beispielsweise die Mitarbeiter der Kreisklinik oder die Beamten der Polizeistation Hofgeismar, bedeutet dies: Eine Stunde mehr in der Nachtschicht arbeiten.

Beispiel Polizei Hofgeismar: Hier umfasst der Nachtdienst laut Oberkommissar Ingo Pies üblicherweise zwölf Stunden. Von Samstag auf Sonntag ist es jedoch eine mehr. Die 13. Stunde werde als Überstunde gutgeschrieben, denn ein Ausgleich bei der nächsten Zeitumstellung ein halbes Jahr später sei schlecht möglich. Es können dann ja andere Kollegen Nachtdienst haben.

Beispiel Kreisklinik Hofgeismar: Auch hier dauert der Nachtdienst eine Stunde länger. Für die betroffenen Mitarbeiter beginnt die Schicht um 20.40 Uhr und endet um 6 Uhr, informiert Pressesprecherin Inga Eisel. Die Pause sei wie immer 45 Minuten lang. Anstatt knapp neun Stunden arbeiten sie jedoch fast zehn. Die zusätzliche Stunde werde ganz normal ausgezahlt.

Beispiel Evangelischen Altenhilfe: Die Mitarbeiter am Gesundbrunnen Hofgeismar können erst eine Stunde später schlafen gehen. Ihre Nachtschicht umfasst laut Vizedirektor Roman Storch je nach Aufgabenbereich zehn bis elf Stunden. Die zusätzliche Stunde wird auch hier als Überstunde berechnet.

Die Bewohner seien von der Zeitumstellung in etwa so betroffen wie die Durchschnittsbevölkerung. Bei von einer Demenzerkrankung beeinträchtigten Menschen käme es auf den Grad ihrer zeitlichen Orientierung an, wie sie mit der Umstellung umgehen.

Im wahrsten Sinne des Wortes so gut wie geräuschlos geht die Zeitumstellung an den Kirchen vorbei. In den meisten Gemeinden gibt es kein nächtliches Glockengeläut mehr. Die Pfarrer müssen also nicht entscheiden, ob in der Minute nach 2.59 Uhr (Sommerzeit) die Glocke drei mal oder nur zweimal (Winterzeit) geschlagen werden muss.