Zu Besuch im Weihnachtshaus in Hofgeismar

Längst ist das leuchtende Heim von Kai und Thorsten Rumpf als das Weihnachtshaus von Hofgeismar bekannt. Seit Jahren erstrahlt der Garten im Advent in warmen Farben.

Wir statteten den beiden nun einen Besuch in ihrer Wohnung ab. Wir wollten wissen, ob es drinnen ähnlich opulent zugeht.

Wer die Haustür der beiden öffnet, wird alles andere als enttäuscht. „O Du fröhliche“ lässt ein großer, blinkender Weihnachtsmann aus einer Kutsche ertönen. Meterlange Leuchtgirlanden, Sterne, riesige Kugeln und eigentlich alles, was einen auf das Fest einstimmt, sind entlang des zweistöckigen Treppenhauses drapiert – vom Keller bis hoch ins zweite Stockwerk.

Vorbei an Windlichtern, Holzschnitzereien, kleinen Bäumchen, Zweigen und verschiedensten Figuren, von denen sich mindestens eine auf jeder Stufe zeigt, gelangt man ins Domizil der Weihnachtsfans. Auch dort gibt es zum Empfang Musik, dieses Mal von einem gewaltigen Rentier. Dessen Mund lässt lautstark „Jingel Bells“ erklingen, während sein Geweih zum Takt in bunten Farben funkelt. „Wir mögen Weihnachten einfach und da gehört Dekoration für uns dazu“, sagt der 45-jährige Thorsten Rumpf, der einen Großteil des umfangreichen Aufbaus übernimmt.

Anfangs Probleme mit der Sicherung

Eine Woche vor Totensonntag beginnt er mit den Vorbereitungen, schaut, was wohin soll und was es Neues geben könnte. Vor dem Gedenktag wird bei Rumpfs allerdings nichts aufgebaut, da hält sich das Paar ganz an die Tradition. „Insgesamt kann man schon drei Wochen rechnen, bis alles am richtigen Platz steht“, berichten sie. Dabei muss man bedenken, dass viele der Gegenstände verkabelt werden müssen.

Als sie vor gut fünf Jahren mit der umfangreichen Außenbeleuchtung begannen, flog öfter mal die Sicherung raus. Doch das hätten sie nun gut im Griff. Mehrere Energiesäulen für den Außenbereich sowie eine Erdleitung sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung, verraten die beiden. Natürlich zieht der Lichterglanz schon etwas Strom. Doch das sehen die beiden nicht allzu eng: „Schließlich nutzen wir ja ausschließlich LEDs, die wenig verbrauchen.“

Fast eine Art Museum

Wie kamen die beiden eigentlich darauf, ihr Haus innen und außen so aufwendig zu schmücken? „Mit Erbstücken von einer Tante und meinen Großeltern hatten wir Deko aus mindestens drei Haushalten, die einen Platz suchte.“ Doch das war ihnen längst nicht genug. In diesem Jahr kam ein Nostalgiefernseher von Käthe Wohlfahrt dazu, in dem eine weihnachtliche Szene zu sehen ist.

Acht Stück haben die Hofgeismarer davon. Mehrere Pyramiden, zwei Weihnachtsstädte, zahlreiche Kugeltürme oder Lichterketten: Unzähliges aus der Weihnachtsglitzerwelt funkelt einem entgegen. Die Sammlung lässt das Haus fast zum Weihnachtsmuseum werden.

Lieblingsstücke haben die Männer natürlich auch, nämlich ein Weihnachtshäuschen aus Papier und eine ähnliche Szenerie aus Metall, beides aus den 50er Jahren. Allerdings sind sie auch mächtig stolz auf ihre Krippe im Außenbereich, die neu dazu kam.