Zwei Schützenfeste auf einen Schlag in Kelze

Kelze. Mehr als die Hälfte aller Kelzer waren am Wochenende in Feierstimmung, denn von den 270 Einwohnern sind 150 im Schützenverein, der das diesjährige Fest des Schützenkreises ausrichtete.

Zwei Tage lang wurde in und um die Dorfscheune gefeiert, wobei am Samstag der Kommers und am Sonntag der Festumzug zu den Höhepunkten des 60. Kreisschützenfestes zählten.

Da der Kelzer Verein dieses Jahr sein 275-jähriges Bestehen feiert, entschloss man sich das Fest auszurichten, das abwechselnd von einem der 26 Vereine des Kreises veranstaltet wird. 1992 und 2002 hätten sie schon das Kreisschützenfest durchgeführt, sagte Ulrich Stallknecht. Dass es zu Gründungszeiten eher darum ging, das „Hab und Gut der Dorfbewohner zu beschützen“ machte der Vorsitzende der Kelzer Schützen in Weiteren deutlich.

Fast 300 Jahre Geschichte

Doch nicht nur das habe vor fast 300 Jahren eine Rolle gespielt, auch zum Kegeln und Bierbrauen hätten sich die Mitglieder regelmäßig getroffen. Im Lauf der Jahre hat sich der Verein immer mal wieder aufgelöst und neu formiert - letztmals 1960. Bis 1986 das Vereinshaus am Hahnenberg entstanden ist, kamen die Schützen im Keller des örtlichen Gasthauses Bonnet zusammen. Auch dort hatten sie einen eigenen Schießstand, welcher zuletzt als Sektbar beim Karneval genutzt wurde. Mit Luftgewehren gehen die Mitglieder aus Kelzes ältestem Verein ihrem Hobby nach, haben dafür eine Anlage in ihrem Treffpunkt eingerichtet.

Nachdem Vertreter aus Politik und Vereinen Grußworte entrichtet hatten, wurden langjährige und engagierte Mitglieder des Schützenkreises geehrt. Außerdem stellte Kreisschützenmeister Edgar Menke das neue Königshaus vor. Die Besten aus den verschiedenen Vereinen traten vor vier Wochen in Immenhausen gegeneinander an, wo König, Königin und Gefolge ermittelt wurden.

Ehrungen auch vom Bundesverband

Vom Deutschen Schützenbund erhielt Michael Mathias (Grebenstein) das Ehrenkreuz in Bronze. Mit der Ehrennadel in Gold wurden Theo Meimbresse (Deisel) Rudolf Berndt und Ulrich Stallknecht (beide Kelze) ausgezeichnet. Das Große Hessische Ehrenzeichen in Silber bekamen Stephanie Butterweck (Westuffeln) und Thorsten Homburg. Gewürdigt mit dem Hessischen Ehrenzeichen in Gold wurden Jörg Pfannkuche (Haueda) und Karina Wolter (Carlsdorf).