Alter DDR-Grenzzaun sichert Gärten in Holzhausen

Eine besondere Art der Vergangenheitsbewältigung haben vor fast 30 Jahren die Karnevalisten aus dem nordhessischen Holzhausen und aus dem thüringischen Lauchröden betrieben.

Die DDR-Bürger wollten nach dem Mauerfall ihren verhassten Grenzzaun loswerden, der ihren Ort an drei Seiten umschloss, und die Holzhäuser konnten ihn praktisch weiterverwenden.

Bei einem Besuch in Lauchröden im Januar 1990 kamen die Holzhäuser um Otto Gans ins Gespräch mit Otto Stück, der nur 50 Meter entfernt von der Grenze wohnte und viele Fluchtversuche durch die Werra mit angesehen musste, von denen nur sehr wenige gelangen. „Ich kann den nicht mehr sehen, den reiße ich ab“, sagte Otto Stück, der den Zaun von seinem Wohnzimmer aus täglich ansehen musste und deshalb sogar das Schlafzimmer an dessen Stelle verlegte.

+ DDR-Import: Solche Zaunstücke mit Stacheldraht verschenkten Lauchrödener Karnevalisten kurz nach dem Mauerfall als Souvenir an gute Freunde. Größere Stücke stehen in den Gärten der Familie Gans in Holzhausen. © Thomas Thiele

Otto Gans nahm das Angebot an, das Altmetall zu recyceln. Eine Kasseler Spedition lieferte regelmäßig Ware nach Lauchröden und fuhr leer zurück. Eine Leerfahrt nutzten die Holzhäuser und ließen sich eine Fuhre mit 50 Grenzzaun-Stahlmatten anliefern.

Die schweren, je drei Meter langen und einen Meter hohen Gitterzäune aus Streckmetall, gehärtetem und verzinktem Stahl, ließen den Lkw ganz schön in die Knie gehen, wie sich seine Witwe Maria Gans erinnert.

Teile fanden Wiederverwendung

Etliche Holzhäuser holten sich Teile der Matten ab, beispielsweise zur Wegebefestigung oder für Komposthaufen. Die meisten montierten Otto Gans und sein Sohn Armin in einem mehrtägigen Einsatz auf der Rückseite ihres Grundstücks, rund um den Garten und den Hundeauslauf, sowie einen weiteren Garten am Ortsrand, wo der Zaun inzwischen weitgehend eingewachsen ist.

Am Haus haben ihn Ex-DDR-Bürger sofort als Grenzzaun wiedererkannt, während den meisten Westdeutschen der Anblick nichts sagte und sagt. Als die innerdeutsche Grenze noch existierte, sind die wenigsten Menschen nahe genug an die 1400 Kilometer langen Grenzanlagen herangekommen, um Details zu erkennen.

+ Hundesicher: Der Zaun ist sehr stabil, nur die verwitternden Holzbalken müssen ab und zu erneuert werden. © Thiele, Thomas

Seit den 1960er Jahren war der doppelte Stacheldrahtzaun durch den schwer überwindbaren, 2,40 Meter hohen Metallgitterzaun ersetzt worden. Er war mit Selbstschussanlagen und oben mit mehreren Stacheldrahtreihen versehen. Er war in zwei Reihen montiert, mit Minenfeld dazwischen. Dazu kamen ein 100 Meter breiter Sichtstreifen, ein Kfz-Sperrgraben, ein Spurensicherungsstreifen, Hundelaufanlagen, Lichtsperren und Beobachtungstürme.

Sehr robust gebauter Zaun

In den Zaun hatte die DDR einst viel Geld investiert. „Der Zaun hat 30 Jahre an der Grenze gestanden, 30 Jahre bei uns und er hält nochmal so lange“, meint Armin Gans. Und eigentlich ist es eine Rückkehr: Lokführer Otto Leimbach aus Holzhausen erzählte, dass er die Matten einst mit Zügen in die DDR gefahren hatte, denn gefertigt waren sie im Ruhrgebiet.

Auch Schülerinnen und Schüler der Edertalschule beschäftigten sich mit dem Thema der Teilung. Ganz oben stand die Frage, ob diese Trennung den nun überwunden sei.