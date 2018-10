Freunde in vier Städten: Hofgeismarer gründen Partnerschaftsverein 

Hofgeismar. Die Belebung der vier Hofgeismarer Städtepartnerschaften wird ab sofort von einem eigenen Verein und damit den Bürgern selbst übernommen.

Nach zwei Vorbereitungstreffen im Frühjahr fand nach etwas Überzeugungsarbeit am Donnerstagabend im Rathaus die offizielle Gründung des Städtepartnerschaftsvereins Hofgeismar statt.

Eine Dreiviertelstunde dauerte es, bis sich zwölf der insgesamt 22 Teilnehmer als Gründungsmitglieder meldeten und die Gründung des Vereins offiziell zu Protokoll gaben. Dem Vorstand gehören neben der Vorsitzenden Maryvonne Jacq und ihren Stellvertretern Thomas Pleger und Manfred Böttner noch an: Schriftführerin Waltraud Böttner, ihr Stellvertreter Gotthard Brand, Kassenführer Norbert Michel, dessen Stellvertreter Thomas Otterpohl sowie die Kassenprüfer Heike Claus und Monika Grebing.

In den beiden vorangegangenen Treffen hatten die Teilnehmer die Aufgaben des neuen Vereins erörtert und eine Bilanz der bisherigen Kontakte und Aktivitäten gezogen, die vor allem zu Rosenau etwas eingeschlafen waren, nachdem die ursprünglichen Initiatoren nicht mehr leben. Das Füllen einer Städtepartnerschaft mit Leben hänge sehr stark von Personen und persönlichen Kontakten ab, berichteten mehrere Teilnehmer am Donnerstag. So seien die Kontakte zwischen den Schulen stark von den engagierten Lehrern abhängig und seien beispielsweise nach Frankreich zeitweise stark zurückgegangen. Die Gustav-Heinemann-Gesamtschule zeige aber wieder stärkeres Interesse, berichtete Hauptamtsleiter Wilfried Eckart, der die Veranstaltung moderierte.

Falls sich kein Vorstand finde, werde er die Veranstaltung abbrechen und der Stadtverordnetenversammlung berichten, dass der Versuch zur Vereinsgründung gescheitert sei. Die Stadtverordnetenversammlung hatte 2017 die frühere Städtepartnerschaftskommission aufgelöst und die Gründung eines Vereins empfohlen, damit die Bürger sich selbst einbringen können.

Das half, um Bewegung in die Gründungsversammlung zu bringen. Maryvonne Jacq erklärte sich schließlich bereit, die Vereinsspitze zu übernehmen. In Pont-Aven waren schon ihre Schwester und dann ihr Vater Präsidenten des dortigen Partnerschaftskommittes.

Nun sollen weitere Vereine, Verbände, Firmen und Einzelpersonen Mitglied werden, um Ideen und Anregungen für künftige Partnerschaftsaktionen einzubringen. Das nächste Treffen ist am 24. Januar.

Hintergrund

Die Stadt Hofgeismar unterhält unterschiedlich lange partnerschaftliche Beziehungen zu vier europäischen Orten, und zwar:

• seit 1972 zu der französischen Stadt Pont-Aven in der Bretagne (Atlantikküste, etwa 2800 Einwohner, 1250 Kilometer entfernt),

• seit 1983 zu der oberösterreichischen Gemeinde Rosenau am Hengstpaß (etwa 600 Einwohner, etwa 750 Kilometer),